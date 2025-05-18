https://ria.ru/20250518/yurist-2017639652.html
Юрист предупредил о новых правилах освоения земельных участков
Юрист предупредил о новых правилах освоения земельных участков - РИА Новости, 18.05.2025
Юрист предупредил о новых правилах освоения земельных участков
Собственникам захламленных участков предоставляется срок три года на приведение земли в надлежащее состояние и использование ее согласно целевому назначению, в... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T02:48:00+03:00
2025-05-18T02:48:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Собственникам захламленных участков предоставляется срок три года на приведение земли в надлежащее состояние и использование ее согласно целевому назначению, в противном случае россиянам может грозить штраф не менее 20 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как напомнил юрист, новые поправки в закон установили признаки и сроки освоения садовых и огородных участков. Ранее ответственность наступала только для собственников бесхозных земельных участков сельскохозяйственного значения. Хаминский отметил, что захламленные садовые и огородные территории влияют на рыночную стоимость и благоустроенность соседних земель. "Законом собственникам таких участков будет дан срок три года на то, чтобы привести участки в надлежащее состояние и начать их использовать в соответствии с целевым назначением... За неиспользование по целевому назначению земельного участка в срок, установленный законом, предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составит от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Крайней мерой является изъятие земельного участка и продажа его с публичных торгов. Однако с учетом трехлетнего срока на освоение земельных участков говорить о возможном изъятии можно будет только начиная с марта 2028 года", — рассказал юрист. Хаминский обратил внимание, что закон устанавливает ответственность не только за неосвоение земельных участков, признаки которого устанавливает правительство, но и за нецелевое использование территорий."Если на участке земли, предназначенном для использования в садовых и огородных целях, построить мини-отель или многоквартирный дом, то такое строение неизбежно снесут, а инициатору строительства придется заплатить штраф в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка", — объяснил юрист.
https://realty.ria.ru/20250428/pravitelstvo-2013772750.html
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жилье, россия, москва, московская область (подмосковье)
Жилье, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Юрист предупредил о новых правилах освоения земельных участков
Юрист Хаминский: собственники участков должны привести их в надлежащее состояние
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Собственникам захламленных участков предоставляется срок три года на приведение земли в надлежащее состояние и использование ее согласно целевому назначению, в противном случае россиянам может грозить штраф не менее 20 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как напомнил юрист, новые поправки в закон установили признаки и сроки освоения садовых и огородных участков. Ранее ответственность наступала только для собственников бесхозных земельных участков сельскохозяйственного значения. Хаминский отметил, что захламленные садовые и огородные территории влияют на рыночную стоимость и благоустроенность соседних земель.
"Законом собственникам таких участков будет дан срок три года на то, чтобы привести участки в надлежащее состояние и начать их использовать в соответствии с целевым назначением... За неиспользование по целевому назначению земельного участка в срок, установленный законом, предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составит от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Крайней мерой является изъятие земельного участка и продажа его с публичных торгов. Однако с учетом трехлетнего срока на освоение земельных участков говорить о возможном изъятии можно будет только начиная с марта 2028 года", — рассказал юрист.
Хаминский обратил внимание, что закон устанавливает ответственность не только за неосвоение земельных участков, признаки которого устанавливает правительство, но и за нецелевое использование территорий.
"Если на участке земли, предназначенном для использования в садовых и огородных целях, построить мини-отель или многоквартирный дом, то такое строение неизбежно снесут, а инициатору строительства придется заплатить штраф в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка", — объяснил юрист.