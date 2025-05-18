https://ria.ru/20250518/yurist-2017639652.html

Юрист предупредил о новых правилах освоения земельных участков

Юрист предупредил о новых правилах освоения земельных участков - РИА Новости, 18.05.2025

Юрист предупредил о новых правилах освоения земельных участков

Собственникам захламленных участков предоставляется срок три года на приведение земли в надлежащее состояние и использование ее согласно целевому назначению, в... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T02:48:00+03:00

2025-05-18T02:48:00+03:00

2025-05-18T05:55:00+03:00

жилье

россия

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1966002532_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_76da60590a3702873fb2c15c9c671daf.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Собственникам захламленных участков предоставляется срок три года на приведение земли в надлежащее состояние и использование ее согласно целевому назначению, в противном случае россиянам может грозить штраф не менее 20 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как напомнил юрист, новые поправки в закон установили признаки и сроки освоения садовых и огородных участков. Ранее ответственность наступала только для собственников бесхозных земельных участков сельскохозяйственного значения. Хаминский отметил, что захламленные садовые и огородные территории влияют на рыночную стоимость и благоустроенность соседних земель. "Законом собственникам таких участков будет дан срок три года на то, чтобы привести участки в надлежащее состояние и начать их использовать в соответствии с целевым назначением... За неиспользование по целевому назначению земельного участка в срок, установленный законом, предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составит от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Крайней мерой является изъятие земельного участка и продажа его с публичных торгов. Однако с учетом трехлетнего срока на освоение земельных участков говорить о возможном изъятии можно будет только начиная с марта 2028 года", — рассказал юрист. Хаминский обратил внимание, что закон устанавливает ответственность не только за неосвоение земельных участков, признаки которого устанавливает правительство, но и за нецелевое использование территорий."Если на участке земли, предназначенном для использования в садовых и огородных целях, построить мини-отель или многоквартирный дом, то такое строение неизбежно снесут, а инициатору строительства придется заплатить штраф в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка", — объяснил юрист.

https://realty.ria.ru/20250428/pravitelstvo-2013772750.html

https://realty.ria.ru/20250311/rossija-2004269393.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, россия, москва, московская область (подмосковье)