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Рейтинг правительства Японии опустился до рекордно низкого уровня - РИА Новости, 18.05.2025
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15:21 18.05.2025 (обновлено: 15:22 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/yaponiya-2017692368.html
Рейтинг правительства Японии опустился до рекордно низкого уровня
Рейтинг правительства Японии опустился до рекордно низкого уровня - РИА Новости, 18.05.2025
Рейтинг правительства Японии опустился до рекордно низкого уровня
Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой снизился до уровня 27,4%, передает агентство Киодо со ссылкой на данные собственного... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:21:00+03:00
2025-05-18T15:22:00+03:00
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ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой снизился до уровня 27,4%, передает агентство Киодо со ссылкой на данные собственного опроса общественного мнения. Рейтинг снизился на 5,2 процентных пункта по сравнению с апрельским уровнем и оказался ниже антирекорда, установленного в марте – 27,6%. Уровень недоверия составил 55,1%. Опрошенные заявили, что меры, принимаемые правительством для снижения цен на рис, которые последние месяцы показывали рост в два раза год к году, недостаточны. Такого мнения придерживаются 87,1% респондентов. Поддерживают правительство в этом вопросе лишь 10,3%. Опрос проводился 17 и 18 мая по телефону. Погрешность и число опрошенных не указаны. Падение популярности правительства Исибы может негативно сказаться на результатах правящей Либерально-демократической партии на предстоящих летом выборах в верхнюю палату парламента Японии.
https://ria.ru/20250511/putin-2016341376.html
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япония, сигэру исиба, в мире
Япония, Сигэру Исиба, В мире
Рейтинг правительства Японии опустился до рекордно низкого уровня

Рейтинг правительства Японии опустился до рекордно низкого уровня 27 процентов

CC BY 4.0 / Cabinet Public Relations Office / Kantei: the official residence of the Prime Minister of Japan (cropped)Резиденция премьер-министра Японии в Токио
Резиденция премьер-министра Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
CC BY 4.0 / Cabinet Public Relations Office / Kantei: the official residence of the Prime Minister of Japan (cropped)
Резиденция премьер-министра Японии в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой снизился до уровня 27,4%, передает агентство Киодо со ссылкой на данные собственного опроса общественного мнения.
Рейтинг снизился на 5,2 процентных пункта по сравнению с апрельским уровнем и оказался ниже антирекорда, установленного в марте – 27,6%. Уровень недоверия составил 55,1%.
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Опрошенные заявили, что меры, принимаемые правительством для снижения цен на рис, которые последние месяцы показывали рост в два раза год к году, недостаточны. Такого мнения придерживаются 87,1% респондентов. Поддерживают правительство в этом вопросе лишь 10,3%.
Опрос проводился 17 и 18 мая по телефону. Погрешность и число опрошенных не указаны.
Падение популярности правительства Исибы может негативно сказаться на результатах правящей Либерально-демократической партии на предстоящих летом выборах в верхнюю палату парламента Японии.
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