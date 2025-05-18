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Рейтинг правительства Японии опустился до рекордно низкого уровня

Рейтинг правительства Японии опустился до рекордно низкого уровня - РИА Новости, 18.05.2025

Рейтинг правительства Японии опустился до рекордно низкого уровня

Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой снизился до уровня 27,4%, передает агентство Киодо со ссылкой на данные собственного... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T15:21:00+03:00

2025-05-18T15:21:00+03:00

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ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой снизился до уровня 27,4%, передает агентство Киодо со ссылкой на данные собственного опроса общественного мнения. Рейтинг снизился на 5,2 процентных пункта по сравнению с апрельским уровнем и оказался ниже антирекорда, установленного в марте – 27,6%. Уровень недоверия составил 55,1%. Опрошенные заявили, что меры, принимаемые правительством для снижения цен на рис, которые последние месяцы показывали рост в два раза год к году, недостаточны. Такого мнения придерживаются 87,1% респондентов. Поддерживают правительство в этом вопросе лишь 10,3%. Опрос проводился 17 и 18 мая по телефону. Погрешность и число опрошенных не указаны. Падение популярности правительства Исибы может негативно сказаться на результатах правящей Либерально-демократической партии на предстоящих летом выборах в верхнюю палату парламента Японии.

https://ria.ru/20250511/putin-2016341376.html

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япония, сигэру исиба, в мире