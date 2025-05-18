https://ria.ru/20250518/yakutsk-2017636065.html

В акватории реки Лена в Якутске ликвидировали разлив нефтепродуктов

В акватории реки Лена в Якутске ликвидировали разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 18.05.2025

В акватории реки Лена в Якутске ликвидировали разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов в акватории реки Лена в Якутске ликвидирован, сообщается в Telegram-канале министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T00:57:00+03:00

2025-05-18T00:57:00+03:00

2025-05-18T00:57:00+03:00

происшествия

река лена

якутск

жкх

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов в акватории реки Лена в Якутске ликвидирован, сообщается в Telegram-канале министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Ранее в ведомстве сообщали, что разлив нефтепродуктов обнаружен в акватории реки Лена в Якутске, надзорные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. "Силами ГБУ РС(Я) "Служба спасения Республики Саха (Якутия)" проведена работа по ликвидации разлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что при осмотре разлива нефтепродуктов на реке Лена в районе ООО "Ленатурфлот" были найдены пятилитровые бутылки и бочка с предположительно нефтепродуктами, к которым был свободный доступ. Комиссия поручила убрать бутылки в кратчайшие сроки, что собственник уже сделал. В ближайшие дни, как уточняется, будет убрана и бочка.

https://ria.ru/20250420/razliv-2012367093.html

река лена

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происшествия, река лена, якутск, жкх