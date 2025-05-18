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В акватории реки Лена в Якутске ликвидировали разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 18.05.2025
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00:57 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/yakutsk-2017636065.html
В акватории реки Лена в Якутске ликвидировали разлив нефтепродуктов
В акватории реки Лена в Якутске ликвидировали разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 18.05.2025
В акватории реки Лена в Якутске ликвидировали разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов в акватории реки Лена в Якутске ликвидирован, сообщается в Telegram-канале министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T00:57:00+03:00
2025-05-18T00:57:00+03:00
происшествия
река лена
якутск
жкх
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов в акватории реки Лена в Якутске ликвидирован, сообщается в Telegram-канале министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Ранее в ведомстве сообщали, что разлив нефтепродуктов обнаружен в акватории реки Лена в Якутске, надзорные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. "Силами ГБУ РС(Я) "Служба спасения Республики Саха (Якутия)" проведена работа по ликвидации разлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что при осмотре разлива нефтепродуктов на реке Лена в районе ООО "Ленатурфлот" были найдены пятилитровые бутылки и бочка с предположительно нефтепродуктами, к которым был свободный доступ. Комиссия поручила убрать бутылки в кратчайшие сроки, что собственник уже сделал. В ближайшие дни, как уточняется, будет убрана и бочка.
https://ria.ru/20250420/razliv-2012367093.html
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происшествия, река лена, якутск, жкх
Происшествия, Река Лена, Якутск, ЖКХ
В акватории реки Лена в Якутске ликвидировали разлив нефтепродуктов

В Якутске ликвидировали разлив нефтепродуктов в акватории реки Лена

© Экология ЯкутииЛиквидация разлива нефтепродуктов в акватории реки Лена в Якутске
Ликвидация разлива нефтепродуктов в акватории реки Лена в Якутске - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Экология Якутии
Ликвидация разлива нефтепродуктов в акватории реки Лена в Якутске. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов в акватории реки Лена в Якутске ликвидирован, сообщается в Telegram-канале министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Ранее в ведомстве сообщали, что разлив нефтепродуктов обнаружен в акватории реки Лена в Якутске, надзорные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
"Силами ГБУ РС(Я) "Служба спасения Республики Саха (Якутия)" проведена работа по ликвидации разлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при осмотре разлива нефтепродуктов на реке Лена в районе ООО "Ленатурфлот" были найдены пятилитровые бутылки и бочка с предположительно нефтепродуктами, к которым был свободный доступ. Комиссия поручила убрать бутылки в кратчайшие сроки, что собственник уже сделал. В ближайшие дни, как уточняется, будет убрана и бочка.
Танкер Александр Кащук - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
В порту Холмска на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов
20 апреля, 11:17
 
ПроисшествияРека ЛенаЯкутскЖКХ
 
 
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