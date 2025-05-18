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Юрист предупредил о штрафе за неправильный выгул собак - РИА Новости, 18.05.2025
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03:18 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/vygul-2017635582.html
Юрист предупредил о штрафе за неправильный выгул собак
Юрист предупредил о штрафе за неправильный выгул собак - РИА Новости, 18.05.2025
Юрист предупредил о штрафе за неправильный выгул собак
Россиян могут оштрафовать за нарушение правил выгула домашних животных. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T03:18:00+03:00
2025-05-18T03:18:00+03:00
общество
россия
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россиян могут оштрафовать за нарушение правил выгула домашних животных. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, при выгуле домашних животных (кроме собак-проводников, помогающих людям с ограниченными возможностями по зрению), необходимо соблюдать следующие требования:Потенциально опасную собаку (перечень таких пород утвержден Правительством) запрещено выгуливать без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключение - если она находится на огороженной территории, принадлежащей хозяину животного, отметил Соловьев."За несоблюдение требований к содержанию животных грозит предупреждение или административный штраф: для граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей; для должностных лиц от 5 до 15 000 рублей; для юридических лиц от 15 до 30 000 рублей", - указал юрист.
https://ria.ru/20250306/vyplata-2003312188.html
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общество, россия, иван соловьев (юрист)
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист)
Юрист предупредил о штрафе за неправильный выгул собак

Юрист Соловьев: за неправильный выгул собаки грозит штраф до 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖенщина с собакой во время прогулки
Женщина с собакой во время прогулки - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщина с собакой во время прогулки. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россиян могут оштрафовать за нарушение правил выгула домашних животных. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, при выгуле домашних животных (кроме собак-проводников, помогающих людям с ограниченными возможностями по зрению), необходимо соблюдать следующие требования:
  • Не стоит выгуливать животное вне мест, разрешенных для выгула;
  • Исключить неконтролируемые передвижения животного вне зоны выгула;
  • Необходимо убирать продукты жизнедеятельности питомца.
Потенциально опасную собаку (перечень таких пород утвержден Правительством) запрещено выгуливать без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключение - если она находится на огороженной территории, принадлежащей хозяину животного, отметил Соловьев.
"За несоблюдение требований к содержанию животных грозит предупреждение или административный штраф: для граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей; для должностных лиц от 5 до 15 000 рублей; для юридических лиц от 15 до 30 000 рублей", - указал юрист.
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ОбществоРоссияИван Соловьев (юрист)
 
 
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