https://ria.ru/20250518/vygul-2017635582.html
Юрист предупредил о штрафе за неправильный выгул собак
Юрист предупредил о штрафе за неправильный выгул собак - РИА Новости, 18.05.2025
Юрист предупредил о штрафе за неправильный выгул собак
Россиян могут оштрафовать за нарушение правил выгула домашних животных. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T03:18:00+03:00
2025-05-18T03:18:00+03:00
2025-05-18T03:18:00+03:00
общество
россия
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россиян могут оштрафовать за нарушение правил выгула домашних животных. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, при выгуле домашних животных (кроме собак-проводников, помогающих людям с ограниченными возможностями по зрению), необходимо соблюдать следующие требования:Потенциально опасную собаку (перечень таких пород утвержден Правительством) запрещено выгуливать без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключение - если она находится на огороженной территории, принадлежащей хозяину животного, отметил Соловьев."За несоблюдение требований к содержанию животных грозит предупреждение или административный штраф: для граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей; для должностных лиц от 5 до 15 000 рублей; для юридических лиц от 15 до 30 000 рублей", - указал юрист.
https://ria.ru/20250306/vyplata-2003312188.html
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общество, россия, иван соловьев (юрист)
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист)
Юрист предупредил о штрафе за неправильный выгул собак
Юрист Соловьев: за неправильный выгул собаки грозит штраф до 30 тысяч рублей