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В Румынии на выборах президента проголосовали рекордное число граждан

В Румынии на выборах президента проголосовали рекордное число граждан - РИА Новости, 18.05.2025

В Румынии на выборах президента проголосовали рекордное число граждан

Более 1,6 миллиона румынских граждан, которые проживают в других государства, приняли участие в выборах президента Румынии, это рекорд, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T23:08:00+03:00

2025-05-18T23:08:00+03:00

2025-05-18T23:08:00+03:00

в мире

румыния

бухарест

сша

никушор дан

кэлин джеорджеску

президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Более 1,6 миллиона румынских граждан, которые проживают в других государства, приняли участие в выборах президента Румынии, это рекорд, сообщила пресс-служба МИД Румынии. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). После обработки 90% голосов данные ЦИК свидетельствуют о том, что Дан набирает 53,68% голосов, у Симиона - 46,32%. "Министерство иностранных дел заявляет, что все 965 избирательных участков за пределами страны закрылись без происшествий. За три дня, отведенных для проведения выборов за рубежом, на избирательные участки пришло 1 645 458 граждан Румынии, что является беспрецедентным числом. Избирательный процесс на избирательных участках за пределами страны прошел в хороших условиях, с соблюдением полной законности и прозрачности", - говорится в заявлении МИД для прессы. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250518/zaharova-2017725567.html

https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017728996.html

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в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025