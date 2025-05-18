https://ria.ru/20250518/vybory-2017728630.html

МВД Румынии зарегистрировало 220 сообщений о нарушениях на выборах

МВД Румынии зарегистрировало 220 сообщений о нарушениях на выборах - РИА Новости, 18.05.2025

МВД Румынии зарегистрировало 220 сообщений о нарушениях на выборах

Министерство внутренних дел Румынии зарегистрировало 220 сообщений о возможных нарушениях в ходе голосования на президентских выборах, сообщила журналистам в... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T21:52:00+03:00

2025-05-18T21:52:00+03:00

2025-05-18T21:52:00+03:00

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кэлин джеорджеску

президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Министерство внутренних дел Румынии зарегистрировало 220 сообщений о возможных нарушениях в ходе голосования на президентских выборах, сообщила журналистам в Бухаресте официальный представитель ведомства, комиссар Моника Дажбог. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). "Всего было получено 224 сообщения о возможных избирательных инцидентах, из которых 163 подтверждены, 11 находятся в процессе расследования, 15 были переданы", - сказала Дажбог, выступление которой транслировалось на странице румынского МВД в соцсети Facebook*. Представитель ведомства отметила, что более 40 жалоб связаны с фотографированием или видеосъемкой избирательных бюллетеней, что запрещено румынским законодательством. Еще 35 сообщений касались незаконного продолжения предвыборной агитации в день голосования. Ранее кандидат от AUR Симион заявлял о возможных фальсификациях, в том числе наличии 1,7 миллиона "мертвых душ" в избирательных списках, и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250518/rumynija-2017656446.html

https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017711178.html

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в мире, румыния, бухарест, россия, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025