https://ria.ru/20250518/vybory-2017727275.html

Кандидат в президенты Румынии потребовал продлить голосование за рубежом

Кандидат в президенты Румынии потребовал продлить голосование за рубежом - РИА Новости, 18.05.2025

Кандидат в президенты Румынии потребовал продлить голосование за рубежом

Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион потребовал продлить время голосования на зарубежных избирательных... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T21:35:00+03:00

2025-05-18T21:35:00+03:00

2025-05-18T21:35:00+03:00

в мире

румыния

россия

бухарест

джордже симион

никушор дан

президентские выборы в румынии — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014978971_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fe262d539f8593219cb0d67914ff1058.jpg

КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион потребовал продлить время голосования на зарубежных избирательных участках, заявив о нехватке бюллетеней, соответствующее заявление политик опубликовал в соцсетях. Заявление Симиона появилось незадолго до закрытия избирательных участков в Румынии, которое произошло в 21.00 по местному времени. В румынской диаспоре отмечается рекордная явка избирателей — более 1,6 миллиона человек. "Как я предупреждал еще 4 мая: на избирательных участках в диаспоре закончились бюллетени! Минимум 1000 человек в очереди! Требую срочно направить бюллетени и продлить время работы! Диаспора — это Румыния!" - написал Симион на своей странице в социальной сети Facebook*. Министерство иностранных дел Румынии выступило с опровержением. "В настоящий момент нет ни одного избирательного участка за рубежом, в котором не было бы бюллетеней. Как указано на сайте МИД были одобрены запросы ряда участков, которые из предосторожности запросили перераспределение бюллетеней от других участков в соответствии с законодательством", - говорится в распространённом для СМИ заявлении ведомства. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. В первом туре 4 мая Джордж Симион получил 41% голосов, его соперник, мэр Бухареста Никушор Дан — 21%. Данные exit poll ожидаются в ближайшее время.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250518/rumynija-2017656446.html

https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017716893.html

румыния

россия

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, россия, бухарест, джордже симион, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025