https://ria.ru/20250518/vybory-2017727275.html
Кандидат в президенты Румынии потребовал продлить голосование за рубежом
Кандидат в президенты Румынии потребовал продлить голосование за рубежом - РИА Новости, 18.05.2025
Кандидат в президенты Румынии потребовал продлить голосование за рубежом
Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион потребовал продлить время голосования на зарубежных избирательных... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T21:35:00+03:00
2025-05-18T21:35:00+03:00
2025-05-18T21:35:00+03:00
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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион потребовал продлить время голосования на зарубежных избирательных участках, заявив о нехватке бюллетеней, соответствующее заявление политик опубликовал в соцсетях. Заявление Симиона появилось незадолго до закрытия избирательных участков в Румынии, которое произошло в 21.00 по местному времени. В румынской диаспоре отмечается рекордная явка избирателей — более 1,6 миллиона человек. "Как я предупреждал еще 4 мая: на избирательных участках в диаспоре закончились бюллетени! Минимум 1000 человек в очереди! Требую срочно направить бюллетени и продлить время работы! Диаспора — это Румыния!" - написал Симион на своей странице в социальной сети Facebook*. Министерство иностранных дел Румынии выступило с опровержением. "В настоящий момент нет ни одного избирательного участка за рубежом, в котором не было бы бюллетеней. Как указано на сайте МИД были одобрены запросы ряда участков, которые из предосторожности запросили перераспределение бюллетеней от других участков в соответствии с законодательством", - говорится в распространённом для СМИ заявлении ведомства. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. В первом туре 4 мая Джордж Симион получил 41% голосов, его соперник, мэр Бухареста Никушор Дан — 21%. Данные exit poll ожидаются в ближайшее время.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250518/rumynija-2017656446.html
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в мире, румыния, россия, бухарест, джордже симион, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Россия, Бухарест, Джордже Симион, Никушор Дан, Президентские выборы в Румынии — 2025
Кандидат в президенты Румынии потребовал продлить голосование за рубежом
Кандидат в президенты Румынии Симион призвал продлить голосование за рубежом
КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион потребовал продлить время голосования на зарубежных избирательных участках, заявив о нехватке бюллетеней, соответствующее заявление политик опубликовал в соцсетях.
Заявление Симиона появилось незадолго до закрытия избирательных участков в Румынии
, которое произошло в 21.00 по местному времени. В румынской диаспоре отмечается рекордная явка избирателей — более 1,6 миллиона человек.
"Как я предупреждал еще 4 мая: на избирательных участках в диаспоре закончились бюллетени! Минимум 1000 человек в очереди! Требую срочно направить бюллетени и продлить время работы! Диаспора — это Румыния!" - написал Симион на своей странице в социальной сети Facebook*.
Министерство иностранных дел Румынии выступило с опровержением.
"В настоящий момент нет ни одного избирательного участка за рубежом, в котором не было бы бюллетеней. Как указано на сайте МИД были одобрены запросы ряда участков, которые из предосторожности запросили перераспределение бюллетеней от других участков в соответствии с законодательством", - говорится в распространённом для СМИ заявлении ведомства.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. В первом туре 4 мая Джордж Симион
получил 41% голосов, его соперник, мэр Бухареста Никушор Дан
— 21%. Данные exit poll ожидаются в ближайшее время.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.