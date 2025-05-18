https://ria.ru/20250518/vyberuru-2017651452.html

Исследование показало, как россияне предпочитают праздновать день рождения

Исследование показало, как россияне предпочитают праздновать день рождения - РИА Новости, 18.05.2025

Исследование показало, как россияне предпочитают праздновать день рождения

Россияне всё чаще отказываются от дорогих праздников в пользу простых и бюджетных форматов, в этом году, например, каждый десятый отметит день рождения в баре... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T08:38:00+03:00

2025-05-18T08:38:00+03:00

2025-05-18T08:38:00+03:00

россия

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россияне всё чаще отказываются от дорогих праздников в пользу простых и бюджетных форматов, в этом году, например, каждый десятый отметит день рождения в баре или кафе, но гостям предложит вместо подарка заплатить самим за себя, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что в исследовании приняли участие 3 тысячи россиян старше 18 лет. "10% респондентов признались, что не имеют средств на пышное празднование, но выйти в свет хочется, поэтому договорились с друзьями сходить в кафе или бар на условиях, что каждый платит за себя сам, но не приносит подарков. А 3% респондентов придумали компромисс - они оплачивают еду, а гости - алкоголь", - рассказали в маркетплейсе. Также выяснилось, что 24% респондентов в этом году на день рождения планируют накрыть стол дома для всех гостей. Согласно исследованию, чаще всего такой ответ давали женщины старше 35 лет, работающие в сферах здравоохранения, образования и торговли. В то же время, 16% также собираются отмечать дома, но не будут готовить, а просто закажут пиццу. Чаще всего так отвечали офисные работники в возрасте от 18 до 35 лет. "Они отмечали, что не испытывают желания готовить что-то после рабочего дня, а угощение гостей в кафе или ресторане им в данный момент не по карману", - сообщили аналитики. Оба варианта оказались популярны среди представителей креативных профессий в возрасте от 25 до 35 лет. Еще 11% участников исследования выбрали переходный вариант между домашними посиделками и кафе - шашлыки в городе либо на даче. В основном такой вариант предпочитали мужчины от 35 лет, занятые в технических и производственных профессиях. Праздник они будут отмечать на выходных. При общей тенденции к экономии была и доля тех, кто готов основательно потратится на праздник. "Так, 11% сообщили, что оплатят ресторан на всех гостей, 9% арендуют коттедж, а 3% забронируют для проведения праздника баню. Чаще всего такие ответы давали представители топ-менеджмента и владельцы собственного бизнеса", - сообщили в маркетплейсе, уточнив, что остальные респонденты (36%) сообщили, что вообще не собираются праздновать свой день рождения. Что касается затрат, то 18% планируют выделить на праздник до 5 тысяч рублей. До 10 тысяч рублей готовы потратить 19% респондентов, до 15 тысяч - 15%. До 30 тысяч рублей готовы выделить 5% респондентов. "Лишь 4% участников опроса готовы потратить на праздник от 50 до 100 тысяч рублей - чаще всего это юристы и специалисты в области рекламы и маркетинга, и всего 2% потратят свыше 100 тысяч рублей. Остальные участники исследования не планируют никаких расходов на день рождения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250505/rossiyane-2014998361.html

https://ria.ru/20250501/shum-2014519900.html

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россия, общество