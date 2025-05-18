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ВСУ бегут с позиций под натиском ВС России, заявил боец
ВСУ бегут с позиций под натиском ВС России, заявил боец - РИА Новости, 18.05.2025
ВСУ бегут с позиций под натиском ВС России, заявил боец
ВСУ не выдерживают мощных накатов российских войск и бегут с позиций в ДНР, рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T23:27:00+03:00
2025-05-18T23:27:00+03:00
2025-05-18T23:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. ВСУ не выдерживают мощных накатов российских войск и бегут с позиций в ДНР, рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Старый". "Обороняться (противнику - ред.) всё равно тяжело. Была задача занять "полку" (лесополосу - ред.) перед Новомихайловкой (в ДНР - ред.). Шли, раз - накат, шли, два - накат, на третий накат мы пошли, они уже ее освободили. Мы на вторую "полку", она тоже уже свободна. То есть - они уже убежали. Я думаю, что их моральный дух немножко уже сломлен. Мы всё равно накатываем, накатываем, накатываем", - сообщил боец. Также он отметил, что солдаты противника - тоже люди и понимают всю сложность ситуации. "Изначально их сидит, может быть, даже и рота. Но когда мы накатывать начинаем, получается, по ходу, тот командующий состав, который посильнее, наверное, откатывается дальше (в тыл - ред.). Оставляют (держать оборону - ред.) которых не жалко, так скажем", - добавил "Старый". В Минобороны России 20 апреля сообщали, что российская группировка войск "Запад" до объявления пасхального перемирия освободила Новомихайловку в ДНР.
https://ria.ru/20250518/aerodrom-2017670840.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ бегут с позиций под натиском ВС России, заявил боец
ВСУ не выдерживают мощных накатов российских войск и бегут с позиций в ДНР