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ВСУ бегут с позиций под натиском ВС России, заявил боец - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/vsu-2017734338.html
ВСУ бегут с позиций под натиском ВС России, заявил боец
ВСУ бегут с позиций под натиском ВС России, заявил боец - РИА Новости, 18.05.2025
ВСУ бегут с позиций под натиском ВС России, заявил боец
ВСУ не выдерживают мощных накатов российских войск и бегут с позиций в ДНР, рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T23:27:00+03:00
2025-05-18T23:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. ВСУ не выдерживают мощных накатов российских войск и бегут с позиций в ДНР, рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Старый". "Обороняться (противнику - ред.) всё равно тяжело. Была задача занять "полку" (лесополосу - ред.) перед Новомихайловкой (в ДНР - ред.). Шли, раз - накат, шли, два - накат, на третий накат мы пошли, они уже ее освободили. Мы на вторую "полку", она тоже уже свободна. То есть - они уже убежали. Я думаю, что их моральный дух немножко уже сломлен. Мы всё равно накатываем, накатываем, накатываем", - сообщил боец. Также он отметил, что солдаты противника - тоже люди и понимают всю сложность ситуации. "Изначально их сидит, может быть, даже и рота. Но когда мы накатывать начинаем, получается, по ходу, тот командующий состав, который посильнее, наверное, откатывается дальше (в тыл - ред.). Оставляют (держать оборону - ред.) которых не жалко, так скажем", - добавил "Старый". В Минобороны России 20 апреля сообщали, что российская группировка войск "Запад" до объявления пасхального перемирия освободила Новомихайловку в ДНР.
https://ria.ru/20250518/aerodrom-2017670840.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ бегут с позиций под натиском ВС России, заявил боец

ВСУ не выдерживают мощных накатов российских войск и бегут с позиций в ДНР

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. ВСУ не выдерживают мощных накатов российских войск и бегут с позиций в ДНР, рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Старый".
"Обороняться (противнику - ред.) всё равно тяжело. Была задача занять "полку" (лесополосу - ред.) перед Новомихайловкой (в ДНР - ред.). Шли, раз - накат, шли, два - накат, на третий накат мы пошли, они уже ее освободили. Мы на вторую "полку", она тоже уже свободна. То есть - они уже убежали. Я думаю, что их моральный дух немножко уже сломлен. Мы всё равно накатываем, накатываем, накатываем", - сообщил боец.
Также он отметил, что солдаты противника - тоже люди и понимают всю сложность ситуации.
"Изначально их сидит, может быть, даже и рота. Но когда мы накатывать начинаем, получается, по ходу, тот командующий состав, который посильнее, наверное, откатывается дальше (в тыл - ред.). Оставляют (держать оборону - ред.) которых не жалко, так скажем", - добавил "Старый".
В Минобороны России 20 апреля сообщали, что российская группировка войск "Запад" до объявления пасхального перемирия освободила Новомихайловку в ДНР.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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