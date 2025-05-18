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Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.05.2025
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области
За минувшие сутки бойцы "Востока" нанесли удары по живой силе и технике трех бригад противника в районе Темировки в Запорожской области, Отрадного в ДНР и... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:12:00+03:00
2025-05-18T12:12:00+03:00
2025-05-18T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. За минувшие сутки бойцы "Востока" нанесли удары по живой силе и технике трех бригад противника в районе Темировки в Запорожской области, Отрадного в ДНР и Березового в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
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запорожская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области
МО РФ: группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области