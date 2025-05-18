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Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области

Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.05.2025

Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области

За минувшие сутки бойцы "Востока" нанесли удары по живой силе и технике трех бригад противника в районе Темировки в Запорожской области, Отрадного в ДНР и... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:12:00+03:00

2025-05-18T12:12:00+03:00

2025-05-18T12:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. За минувшие сутки бойцы "Востока" нанесли удары по живой силе и технике трех бригад противника в районе Темировки в Запорожской области, Отрадного в ДНР и Березового в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

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запорожская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины