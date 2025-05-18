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Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 18.05.2025 (обновлено: 12:39 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/vsu-2017670464.html
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.05.2025
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области
За минувшие сутки бойцы "Востока" нанесли удары по живой силе и технике трех бригад противника в районе Темировки в Запорожской области, Отрадного в ДНР и... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:12:00+03:00
2025-05-18T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. За минувшие сутки бойцы "Востока" нанесли удары по живой силе и технике трех бригад противника в районе Темировки в Запорожской области, Отрадного в ДНР и Березового в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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запорожская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области

МО РФ: группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. За минувшие сутки бойцы "Востока" нанесли удары по живой силе и технике трех бригад противника в районе Темировки в Запорожской области, Отрадного в ДНР и Березового в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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