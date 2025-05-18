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Боец “Севера” рассказал о ликвидации зарубежных наемников в Курской области - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/vsu-2017665597.html
Боец “Севера” рассказал о ликвидации зарубежных наемников в Курской области
Боец “Севера” рассказал о ликвидации зарубежных наемников в Курской области - РИА Новости, 18.05.2025
Боец “Севера” рассказал о ликвидации зарубежных наемников в Курской области
Иностранные наемники, участвовавшие в террористическом нападении ВСУ на Курскую область, становились приоритетной целью для российских военнослужащих, рассказал РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T10:56:00+03:00
2025-05-18T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 18 мая - РИА Новости. Иностранные наемники, участвовавшие в террористическом нападении ВСУ на Курскую область, становились приоритетной целью для российских военнослужащих, рассказал РИА Новости боец с позывным “Каспер” 177-го полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск “Север”. "Иностранные наемники встречались неоднократно. Много их, очень много. Они очень жестоки, они не жалеют. Поэтому, когда слышим иностранную речь, долго не думаем. Все, что можно, - все туда летит. Они являются приоритетной целью”, - оператор. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Боец “Севера” рассказал о ликвидации зарубежных наемников в Курской области

Боец "Севера" Каспер: иностранные наемники в Курской области были главной целью

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший бронеавтомобиль и танк ВСУ M1 Arbrams в Суджанском районе Курской области
Сгоревший бронеавтомобиль и танк ВСУ M1 Arbrams в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревший бронеавтомобиль и танк ВСУ M1 Arbrams в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 18 мая - РИА Новости. Иностранные наемники, участвовавшие в террористическом нападении ВСУ на Курскую область, становились приоритетной целью для российских военнослужащих, рассказал РИА Новости боец с позывным “Каспер” 177-го полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск “Север”.
"Иностранные наемники встречались неоднократно. Много их, очень много. Они очень жестоки, они не жалеют. Поэтому, когда слышим иностранную речь, долго не думаем. Все, что можно, - все туда летит. Они являются приоритетной целью”, - оператор.
Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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