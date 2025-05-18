https://ria.ru/20250518/vsu-2017665597.html

Боец “Севера” рассказал о ликвидации зарубежных наемников в Курской области

Боец “Севера” рассказал о ликвидации зарубежных наемников в Курской области - РИА Новости, 18.05.2025

Боец “Севера” рассказал о ликвидации зарубежных наемников в Курской области

Иностранные наемники, участвовавшие в террористическом нападении ВСУ на Курскую область, становились приоритетной целью для российских военнослужащих, рассказал РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T10:56:00+03:00

2025-05-18T10:56:00+03:00

2025-05-18T10:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСК, 18 мая - РИА Новости. Иностранные наемники, участвовавшие в террористическом нападении ВСУ на Курскую область, становились приоритетной целью для российских военнослужащих, рассказал РИА Новости боец с позывным “Каспер” 177-го полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск “Север”. "Иностранные наемники встречались неоднократно. Много их, очень много. Они очень жестоки, они не жалеют. Поэтому, когда слышим иностранную речь, долго не думаем. Все, что можно, - все туда летит. Они являются приоритетной целью”, - оператор. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность