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Боец “Севера” рассказал о ликвидации зарубежных наемников в Курской области
Боец “Севера” рассказал о ликвидации зарубежных наемников в Курской области - РИА Новости, 18.05.2025
Боец “Севера” рассказал о ликвидации зарубежных наемников в Курской области
Иностранные наемники, участвовавшие в террористическом нападении ВСУ на Курскую область, становились приоритетной целью для российских военнослужащих, рассказал РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T10:56:00+03:00
2025-05-18T10:56:00+03:00
2025-05-18T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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КУРСК, 18 мая - РИА Новости. Иностранные наемники, участвовавшие в террористическом нападении ВСУ на Курскую область, становились приоритетной целью для российских военнослужащих, рассказал РИА Новости боец с позывным “Каспер” 177-го полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск “Север”. "Иностранные наемники встречались неоднократно. Много их, очень много. Они очень жестоки, они не жалеют. Поэтому, когда слышим иностранную речь, долго не думаем. Все, что можно, - все туда летит. Они являются приоритетной целью”, - оператор. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Боец “Севера” рассказал о ликвидации зарубежных наемников в Курской области
Боец "Севера" Каспер: иностранные наемники в Курской области были главной целью