https://ria.ru/20250518/vsu-2017648587.html

В Курской области обнаружили противотанковые мины 1944 года выпуска

В Курской области обнаружили противотанковые мины 1944 года выпуска - РИА Новости, 18.05.2025

В Курской области обнаружили противотанковые мины 1944 года выпуска

Украинские боевики использовали в Курской области противотанковые мины производства США 1944 года выпуска, рассказал РИА Новости командир сводного отряда... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T07:48:00+03:00

2025-05-18T07:48:00+03:00

2025-05-18T07:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

сша

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРСК, 18 май – РИА Новости. Украинские боевики использовали в Курской области противотанковые мины производства США 1944 года выпуска, рассказал РИА Новости командир сводного отряда разминирования МЧС РФ с позывным "Пилат". Ранее РИА Новости сообщали, что сводный отряд разминирования МЧС РФ приступил к расчистке от взрывоопасных предметов на освобожденной территории Курской области. "В ходе проведения работ были обнаружены противотанковые мины "М6" производства США . Год выпуска 1944…Противником они применялись на территории Курской области. Большое количество… Они могут устанавливаться на неизвлекаемость, поэтому каждую мину мы сдергиваем, к каждой подходим с максимальной осторожностью и максимальным соблюдением требований безопасности", - сказал "Пилат".

https://ria.ru/20250518/nato-2017645615.html

курская область

сша

россия

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курская область, сша, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)