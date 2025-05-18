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В Курской области обнаружили противотанковые мины 1944 года выпуска - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/vsu-2017648587.html
В Курской области обнаружили противотанковые мины 1944 года выпуска
В Курской области обнаружили противотанковые мины 1944 года выпуска - РИА Новости, 18.05.2025
В Курской области обнаружили противотанковые мины 1944 года выпуска
Украинские боевики использовали в Курской области противотанковые мины производства США 1944 года выпуска, рассказал РИА Новости командир сводного отряда... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T07:48:00+03:00
2025-05-18T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
сша
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 18 май – РИА Новости. Украинские боевики использовали в Курской области противотанковые мины производства США 1944 года выпуска, рассказал РИА Новости командир сводного отряда разминирования МЧС РФ с позывным "Пилат". Ранее РИА Новости сообщали, что сводный отряд разминирования МЧС РФ приступил к расчистке от взрывоопасных предметов на освобожденной территории Курской области. "В ходе проведения работ были обнаружены противотанковые мины "М6" производства США . Год выпуска 1944…Противником они применялись на территории Курской области. Большое количество… Они могут устанавливаться на неизвлекаемость, поэтому каждую мину мы сдергиваем, к каждой подходим с максимальной осторожностью и максимальным соблюдением требований безопасности", - сказал "Пилат".
https://ria.ru/20250518/nato-2017645615.html
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курская область, сша, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, США, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области обнаружили противотанковые мины 1944 года выпуска

ВСУ использовали в Курской области противотанковые мины из США 1944 года выпуска

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 18 май – РИА Новости. Украинские боевики использовали в Курской области противотанковые мины производства США 1944 года выпуска, рассказал РИА Новости командир сводного отряда разминирования МЧС РФ с позывным "Пилат".
Ранее РИА Новости сообщали, что сводный отряд разминирования МЧС РФ приступил к расчистке от взрывоопасных предметов на освобожденной территории Курской области.
"В ходе проведения работ были обнаружены противотанковые мины "М6" производства США . Год выпуска 1944…Противником они применялись на территории Курской области. Большое количество… Они могут устанавливаться на неизвлекаемость, поэтому каждую мину мы сдергиваем, к каждой подходим с максимальной осторожностью и максимальным соблюдением требований безопасности", - сказал "Пилат".
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Украинцы продают в интернете учебные пособия НАТО для ВСУ
06:04
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСШАРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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