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Пленный колумбиец рассказал, как боевики ВСУ убили сослуживцев - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:38 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/vsu-2017644744.html
Пленный колумбиец рассказал, как боевики ВСУ убили сослуживцев
Пленный колумбиец рассказал, как боевики ВСУ убили сослуживцев - РИА Новости, 18.05.2025
Пленный колумбиец рассказал, как боевики ВСУ убили сослуживцев
Взятый в плен колумбийский наемник рассказал, как солдаты ВСУ расстреляли раненых сослуживцев, не желая их эвакуировать при отступлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T05:38:00+03:00
2025-05-18T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Взятый в плен колумбийский наемник рассказал, как солдаты ВСУ расстреляли раненых сослуживцев, не желая их эвакуировать при отступлении, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Механик". "Когда взяли в плен иностранца, колумбийца, он говорит, что украинцы (солдаты ВСУ – ред.) раненых своих же украинцев расстреляли при этих же наемниках. Все уходили (отступали – ред.), их не захотели выносить, оказывать помощь. Чтобы не были они обузой, их просто расстреляли и бросили на позиции. А сами они ушли", – рассказал боец. По словам "Механика", эту информацию он получил от бойцов смежного подразделения.
https://ria.ru/20250517/vsu-2017627399.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Пленный колумбиец рассказал, как боевики ВСУ убили сослуживцев

ВСУ добивают раненых сослуживцев, чтобы не эвакуировать их при отступлении

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Взятый в плен колумбийский наемник рассказал, как солдаты ВСУ расстреляли раненых сослуживцев, не желая их эвакуировать при отступлении, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Механик".
"Когда взяли в плен иностранца, колумбийца, он говорит, что украинцы (солдаты ВСУ – ред.) раненых своих же украинцев расстреляли при этих же наемниках. Все уходили (отступали – ред.), их не захотели выносить, оказывать помощь. Чтобы не были они обузой, их просто расстреляли и бросили на позиции. А сами они ушли", – рассказал боец.
По словам "Механика", эту информацию он получил от бойцов смежного подразделения.
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