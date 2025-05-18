https://ria.ru/20250518/vsu-2017644744.html

Пленный колумбиец рассказал, как боевики ВСУ убили сослуживцев

Пленный колумбиец рассказал, как боевики ВСУ убили сослуживцев - РИА Новости, 18.05.2025

Пленный колумбиец рассказал, как боевики ВСУ убили сослуживцев

Взятый в плен колумбийский наемник рассказал, как солдаты ВСУ расстреляли раненых сослуживцев, не желая их эвакуировать при отступлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T05:38:00+03:00

2025-05-18T05:38:00+03:00

2025-05-18T05:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Взятый в плен колумбийский наемник рассказал, как солдаты ВСУ расстреляли раненых сослуживцев, не желая их эвакуировать при отступлении, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Механик". "Когда взяли в плен иностранца, колумбийца, он говорит, что украинцы (солдаты ВСУ – ред.) раненых своих же украинцев расстреляли при этих же наемниках. Все уходили (отступали – ред.), их не захотели выносить, оказывать помощь. Чтобы не были они обузой, их просто расстреляли и бросили на позиции. А сами они ушли", – рассказал боец. По словам "Механика", эту информацию он получил от бойцов смежного подразделения.

https://ria.ru/20250517/vsu-2017627399.html

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вооруженные силы украины