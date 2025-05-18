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ВСУ потеряли до 420 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

ВСУ потеряли до 420 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 18.05.2025

ВСУ потеряли до 420 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли до 420 военнослужащих, семь РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:11:00+03:00

2025-05-18T12:11:00+03:00

2025-05-18T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли до 420 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Полтавка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Попов Яр, Удачное, Ульяновка, Котлино, Зверево, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 420 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, два бронетранспортера Senator канадского производства, восемь пикапов, два орудия полевой артиллерии и тактический радиолокационный комплекс обнаружения воздушных целей RADA производства Израиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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димитров

сша

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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), димитров, сша, зверево, безопасность