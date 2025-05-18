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ВСУ потеряли до 420 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 18.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 18.05.2025 (обновлено: 12:18 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/vsu--2017670267.html
ВСУ потеряли до 420 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли до 420 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 18.05.2025
ВСУ потеряли до 420 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли до 420 военнослужащих, семь РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:11:00+03:00
2025-05-18T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
димитров
сша
зверево
безопасность
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли до 420 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Полтавка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Попов Яр, Удачное, Ульяновка, Котлино, Зверево, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 420 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, два бронетранспортера Senator канадского производства, восемь пикапов, два орудия полевой артиллерии и тактический радиолокационный комплекс обнаружения воздушных целей RADA производства Израиля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), димитров, сша, зверево, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Димитров, США, Зверево, Безопасность
ВСУ потеряли до 420 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 420 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли до 420 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Полтавка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Попов Яр, Удачное, Ульяновка, Котлино, Зверево, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск составили до 420 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, два бронетранспортера Senator канадского производства, восемь пикапов, два орудия полевой артиллерии и тактический радиолокационный комплекс обнаружения воздушных целей RADA производства Израиля.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДимитровСШАЗверевоБезопасность
 
 
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