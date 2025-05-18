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Врач-невролог рассказал, как обеспечить качественный сон - РИА Новости, 18.05.2025
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03:08 18.05.2025 (обновлено: 05:54 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/vrach-2017640370.html
Врач-невролог рассказал, как обеспечить качественный сон
Врач-невролог рассказал, как обеспечить качественный сон - РИА Новости, 18.05.2025
Врач-невролог рассказал, как обеспечить качественный сон
Перед сном не стоит пить кофе и алкоголь, пользоваться телефоном, а по утрам желательно гулять на солнце, чтобы обеспечить качественный сон, рассказал РИА... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T03:08:00+03:00
2025-05-18T05:54:00+03:00
общество
владимир мартынов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Перед сном не стоит пить кофе и алкоголь, пользоваться телефоном, а по утрам желательно гулять на солнце, чтобы обеспечить качественный сон, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Чтобы сон был действительно восстановительным, важна его гигиена. Помимо очевидного — не пить кофе и алкоголь вечером, не лежать с телефоном в кровати, — есть менее известные, но эффективные методы. Например, утренние прогулки на солнце помогают синхронизировать биоритмы, а легкая физическая активность днем способствует более глубокому сну ночью", — сказал невролог. По словам Мартынова, перед сном важна психологическая разгрузка: стоит заняться простой вечерней рутиной, принять теплый душ, сделать дыхательные практики или помедитировать.
https://ria.ru/20250516/son-2017248368.html
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общество, владимир мартынов
Общество, Владимир Мартынов
Врач-невролог рассказал, как обеспечить качественный сон

Врач Мартынов: перед сном не стоит пить кофе и алкоголь

© Depositphotos.com / stockassoДевушка спит с пультом от телевизора
Девушка спит с пультом от телевизора - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Depositphotos.com / stockasso
Девушка спит с пультом от телевизора . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Перед сном не стоит пить кофе и алкоголь, пользоваться телефоном, а по утрам желательно гулять на солнце, чтобы обеспечить качественный сон, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Чтобы сон был действительно восстановительным, важна его гигиена. Помимо очевидного — не пить кофе и алкоголь вечером, не лежать с телефоном в кровати, — есть менее известные, но эффективные методы. Например, утренние прогулки на солнце помогают синхронизировать биоритмы, а легкая физическая активность днем способствует более глубокому сну ночью", — сказал невролог.
По словам Мартынова, перед сном важна психологическая разгрузка: стоит заняться простой вечерней рутиной, принять теплый душ, сделать дыхательные практики или помедитировать.
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