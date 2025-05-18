https://ria.ru/20250518/vrach-2017640370.html

Врач-невролог рассказал, как обеспечить качественный сон

Врач-невролог рассказал, как обеспечить качественный сон - РИА Новости, 18.05.2025

Врач-невролог рассказал, как обеспечить качественный сон

Перед сном не стоит пить кофе и алкоголь, пользоваться телефоном, а по утрам желательно гулять на солнце, чтобы обеспечить качественный сон, рассказал РИА... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T03:08:00+03:00

2025-05-18T03:08:00+03:00

2025-05-18T05:54:00+03:00

общество

владимир мартынов

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Перед сном не стоит пить кофе и алкоголь, пользоваться телефоном, а по утрам желательно гулять на солнце, чтобы обеспечить качественный сон, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Чтобы сон был действительно восстановительным, важна его гигиена. Помимо очевидного — не пить кофе и алкоголь вечером, не лежать с телефоном в кровати, — есть менее известные, но эффективные методы. Например, утренние прогулки на солнце помогают синхронизировать биоритмы, а легкая физическая активность днем способствует более глубокому сну ночью", — сказал невролог. По словам Мартынова, перед сном важна психологическая разгрузка: стоит заняться простой вечерней рутиной, принять теплый душ, сделать дыхательные практики или помедитировать.

https://ria.ru/20250516/son-2017248368.html

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2025

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общество, владимир мартынов