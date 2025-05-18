В Приднестровье заявили о подготовке ЕС к войне с Россией
Депутат ПМР Сафонов: консультанты ВС ФРГ будут готовить Молдавию к войне с РФ
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Размещение консультативной группы вооруженных сил Германии в Молдавии является частью подготовки Евросоюза к войне с Российской Федерацией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о размещении в республике консультативной группы вооруженных сил Германии в рамках подписанного в Берлине молдавско-германского межправительственного соглашения. По данным пресс-службы минобороны Молдавии, согласно этому документу предусмотрена программа помощи и углубление военного сотрудничество между странами в период усиления присутствия НАТО в регионе.
"Прибытие немецких военных "консультантов" в Кишинёв является эпизодом европолитики наших дней. А сама европолитика и есть курс на новую войну, которую ЕС, судя по всему, планирует вести своими силами против России в конце 2020-х - начале 2030-х годов. Евросоюз сейчас к этой войне готовится", - сказал Сафонов.
Депутат Верховного совета ПМР считает, что в последние недели после прихода канцлера Германии Фридриха Мерца формируется "евроглобалистский военно-политический блок", в котором состоят Великобритания, Франция и Германия. По его словам, все три страны "прицеливаются" к бывшей Молдавской ССР.
"Немцы открывают консультативный пункт Бундесвера в Кишинёве. Это начало работы по переформатированию национальной армии Молдовы в войско образца НАТО через постоянные советы и практическую работу по снабжению Кишинёва разведданными и тому подобное", - отметил Сафонов.
"Возможно, немцев интересует контроль над самой Молдовой. Но тут будут сопротивляться румыны, замахивающиеся на поглощение всей бывшей Советской Молдавии. Как видим, это целый клубок межгосударственных противоречий и одновременно общих задач в борьбе с Россией. А это уже общеглобалистский проект. Поэтому риск новой войны на Днестре объективно возрастёт", - подытожил Сафонов.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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