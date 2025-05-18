https://ria.ru/20250518/volodin-2017656303.html

Володин рассказал о работе ГД по сохранению культурного наследия России

Володин рассказал о работе ГД по сохранению культурного наследия России - РИА Новости, 18.05.2025

Володин рассказал о работе ГД по сохранению культурного наследия России

Депутаты Госдумы с 2021 года приняли восемь законов, направленных на сохранение историко-культурного наследия России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T09:31:00+03:00

2025-05-18T09:31:00+03:00

2025-05-18T09:31:00+03:00

культура

госдума рф

вячеслав володин

россия

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы с 2021 года приняли восемь законов, направленных на сохранение историко-культурного наследия России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Сегодня Международный день музеев. Важно делать всё для поддержки и развития музейного дела. В этой связи депутатами Государственной Думы с 2021 года принято 8 федеральных законов, направленных на сохранение историко-культурного наследия нашей страны", - написал он в своем Telegram-канале. Володин отметил, что был принят закон, закрепляющий принцип неделимости собрания музея. Кроме того, Госдума приняла закон о том, что для сохранения объектов культурного наследия могут быть использованы возможности всех уровней власти. "Создан общедоступный сервис по использованию архивных информресурсов. Государственная информационная система удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним расширила возможности исследователей. Теперь пользователи могут выбрать наиболее удобный для них вариант: работать непосредственно в читальных залах архивов либо воспользоваться услугами ГИС удаленного использования архивных документов", - напомнил Володин. Он уточнил, что был урегулирован порядок аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, а также были определены критерии для включения объектов культурного наследия в госпрограммы в приоритетном порядке. Кроме того, была регламентирована деятельность гидов-экскурсоводов и гидов-переводчиков. "Определен статус Государственной информационной системы в сфере сохранения культурных ценностей, порядок оформления в электронной форме разрешений для ввоза и вывоза культурных ценностей. Это позволило облегчить взаимодействие экспертов и заказчиков их оценок. Появилась возможность осуществлять контроль за аттестацией профильных экспертов вплоть до приостановления или прекращения их деятельности", - добавил он.

https://ria.ru/20250508/zakony-2015831049.html

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госдума рф, вячеслав володин, россия, общество