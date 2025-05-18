https://ria.ru/20250518/voditel-2017641174.html

Эксперт рассказал об ужесточении правил медосвидетельствования водителей

Эксперт рассказал об ужесточении правил медосвидетельствования водителей - РИА Новости, 18.05.2025

Эксперт рассказал об ужесточении правил медосвидетельствования водителей

Правила медицинского освидетельствования водителей могут стать более строгими с 1 сентября, рассказал РИА Новости автоэксперт направления "Народный фронт... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T03:20:00+03:00

2025-05-18T03:20:00+03:00

2025-05-18T05:53:00+03:00

общество

россия

петр шкуматов

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правила медицинского освидетельствования водителей могут стать более строгими с 1 сентября, рассказал РИА Новости автоэксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы организации "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. В конце марта был опубликован проект приказа Минздрава, согласно которому правила проведения медосвидетельствования водителей могут измениться с 1 сентября. "Если приказ утвердят, то с 1 сентября станет обязательным требование письменного согласия на медицинское освидетельствование: инспектор доставляет водителя в медучреждение только после подписания формы согласия, без подписи процедура не начинается, оформляется отказ от медосвидетельствования", — рассказал Шкуматов. Другим важным изменением автоэксперт назвал увеличение интервала между экспресс-тестами выдыхаемого водителем воздуха. "Водитель делает два выдоха с промежутком в 25 минут, а не в 20, как было ранее. Если показания второго теста не выходят за пределы погрешности, дело закрывается", — подчеркнул Шкуматов. Он добавил, что по новым правилам на анализ мочи отводится ровно час, по его истечении лаборатория принимает только кровь. Автоэксперт уточнил, что при тяжелом ДТП или угрозе жизни врач может сразу брать кровь без предварительного анализа на алкотестере. Основным следствием нововведений Шкуматов назвал увеличение прозрачности процедуры. "Чётко прописанные временные рамки, обязательное прямое письменное согласие на медосвидетельствование, а также расширенный перечень тестируемых веществ снижают вероятность судебных споров: у обоих сторон появляется меньше поводов оспаривать корректность измерений", — объяснил автоэксперт. Кроме того, ужесточение правил станет для водителей поводом тщательнее блюсти персональную ответственность за рулем. "Отказ от подписи или затягивание анализа теперь автоматически трактуются как отказ, что делает "тактику" бессмысленной. Наконец, расширение числа психоактивных веществ, на которые будет производиться тест, отражают реальную картину наркопотребления. В совокупности это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число повторных нарушений, даже если сама процедура станет немного длиннее и формальней", — заключил Шкуматов.

https://ria.ru/20250516/gosavtoinspektsiya-2017407587.html

https://ria.ru/20250514/voditeli-2016858029.html

https://ria.ru/20250513/proekt--2016729064.html

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общество, россия, петр шкуматов