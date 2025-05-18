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Льву XIV вручили символы папской власти - РИА Новости, 18.05.2025
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Религия
 
12:41 18.05.2025 (обновлено: 17:32 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/vlast-2017673112.html
Льву XIV вручили символы папской власти
Льву XIV вручили символы папской власти - РИА Новости, 18.05.2025
Льву XIV вручили символы папской власти
Новому понтифику Льву XIV во время инаугурационной мессы вручили символы папской власти — "перстень рыбака" и омофор, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:41:00+03:00
2025-05-18T17:32:00+03:00
ватикан
сша
в мире
италия
франциск (хорхе марио бергольо)
дональд трамп
марко рубио
римско-католическая церковь
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ВАТИКАН, 18 мая — РИА Новости. Новому понтифику Льву XIV во время инаугурационной мессы вручили символы папской власти — "перстень рыбака" и омофор, передает корреспондент РИА Новости.Торжественная служба на площади Святого Петра в Ватикане началась с того, что папа римский в сопровождении патриархов Восточных католических церквей спустился в крипту собора Святого Петра, где преклонил колени и помолился у мощей первого епископа Рима.Золотое кольцо с изображением апостола Петра (первого папы римского, который по роду занятий был рыбаком) понтифик получил от кардинала дикастерии по евангелизации филиппинца Луиса Антонио Тагле. Вручение "перстня рыбака" символизирует обручение папы с Церковью.В белый омофор с красными крестами нового понтифика облачил кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти, неделю назад объявивший об успешном голосовании кардиналов — участников конклава.Церемония интронизации заменила акт коронации, в последний раз совершенный в Ватикане в 1963 году, во время восшествия на престол папы Павла VI. Он впоследствии пожертвовал тиару в пользу бедных. С тех пор понтифики используют епископскую митру, а символы их власти — "перстень рыбака" и омофор.Для участия в интронизации в Италию прибыли главы многих государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил два десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию прибыли вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Кроме того, на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, король Бельгии Филипп, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20250519/papa_rimskiy-2015918610.html
https://ria.ru/20250513/putin-2016768498.html
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ватикан, сша, в мире, италия, франциск (хорхе марио бергольо), дональд трамп, марко рубио, римско-католическая церковь, рим, папа римский лев xiv
Ватикан, США, В мире, Италия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Дональд Трамп, Марко Рубио, Римско-католическая церковь, Религия, Рим, Папа римский Лев XIV
Льву XIV вручили символы папской власти

Папе римскому Льву XIV вручили перстень рыбака и омофор

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Лев XIV во время церемонии интронизации на площади Святого Петра в Ватикане
Папа римский Лев XIV во время церемонии интронизации на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Лев XIV во время церемонии интронизации на площади Святого Петра в Ватикане
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ВАТИКАН, 18 мая — РИА Новости. Новому понтифику Льву XIV во время инаугурационной мессы вручили символы папской власти — "перстень рыбака" и омофор, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная служба на площади Святого Петра в Ватикане началась с того, что папа римский в сопровождении патриархов Восточных католических церквей спустился в крипту собора Святого Петра, где преклонил колени и помолился у мощей первого епископа Рима.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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08:33

Префекта дикастерии по делам епископов — 69-летнего Роберта Фрэнсиса Превоста — избрали 267-м папой римским на конклаве, который состоялся в Сикстинской капелле в Ватикане 7 и 8 мая. Впервые Римско-католическую церковь возглавил уроженец США.

Золотое кольцо с изображением апостола Петра (первого папы римского, который по роду занятий был рыбаком) понтифик получил от кардинала дикастерии по евангелизации филиппинца Луиса Антонио Тагле. Вручение "перстня рыбака" символизирует обручение папы с Церковью.
В белый омофор с красными крестами нового понтифика облачил кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти, неделю назад объявивший об успешном голосовании кардиналов — участников конклава.
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Религиовед увидел основания для встречи Путина и нового папы Римского
13 мая, 22:36
Церемония интронизации заменила акт коронации, в последний раз совершенный в Ватикане в 1963 году, во время восшествия на престол папы Павла VI. Он впоследствии пожертвовал тиару в пользу бедных. С тех пор понтифики используют епископскую митру, а символы их власти — "перстень рыбака" и омофор.
Для участия в интронизации в Италию прибыли главы многих государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил два десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию прибыли вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.
Кроме того, на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, король Бельгии Филипп, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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РелигияВатиканСШАВ миреИталияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Дональд ТрампМарко РубиоРимско-католическая церковьРимПапа римский Лев XIV
 
 
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