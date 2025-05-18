https://ria.ru/20250518/vlast-2017673112.html

Льву XIV вручили символы папской власти

Льву XIV вручили символы папской власти - РИА Новости, 18.05.2025

Льву XIV вручили символы папской власти

Новому понтифику Льву XIV во время инаугурационной мессы вручили символы папской власти — "перстень рыбака" и омофор, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:41:00+03:00

2025-05-18T12:41:00+03:00

2025-05-18T17:32:00+03:00

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франциск (хорхе марио бергольо)

дональд трамп

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ВАТИКАН, 18 мая — РИА Новости. Новому понтифику Льву XIV во время инаугурационной мессы вручили символы папской власти — "перстень рыбака" и омофор, передает корреспондент РИА Новости.Торжественная служба на площади Святого Петра в Ватикане началась с того, что папа римский в сопровождении патриархов Восточных католических церквей спустился в крипту собора Святого Петра, где преклонил колени и помолился у мощей первого епископа Рима.Золотое кольцо с изображением апостола Петра (первого папы римского, который по роду занятий был рыбаком) понтифик получил от кардинала дикастерии по евангелизации филиппинца Луиса Антонио Тагле. Вручение "перстня рыбака" символизирует обручение папы с Церковью.В белый омофор с красными крестами нового понтифика облачил кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти, неделю назад объявивший об успешном голосовании кардиналов — участников конклава.Церемония интронизации заменила акт коронации, в последний раз совершенный в Ватикане в 1963 году, во время восшествия на престол папы Павла VI. Он впоследствии пожертвовал тиару в пользу бедных. С тех пор понтифики используют епископскую митру, а символы их власти — "перстень рыбака" и омофор.Для участия в интронизации в Италию прибыли главы многих государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил два десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию прибыли вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Кроме того, на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, король Бельгии Филипп, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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https://ria.ru/20250513/putin-2016768498.html

https://ria.ru/20250516/vstrecha-2017383849.html

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