https://ria.ru/20250518/vlast-2017673112.html
Льву XIV вручили символы папской власти
Льву XIV вручили символы папской власти - РИА Новости, 18.05.2025
Льву XIV вручили символы папской власти
Новому понтифику Льву XIV во время инаугурационной мессы вручили символы папской власти — "перстень рыбака" и омофор, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:41:00+03:00
2025-05-18T12:41:00+03:00
2025-05-18T17:32:00+03:00
ватикан
сша
в мире
италия
франциск (хорхе марио бергольо)
дональд трамп
марко рубио
римско-католическая церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017685503_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_2f1cc59a39a9aa478a8f4a84c0312436.jpg
ВАТИКАН, 18 мая — РИА Новости. Новому понтифику Льву XIV во время инаугурационной мессы вручили символы папской власти — "перстень рыбака" и омофор, передает корреспондент РИА Новости.Торжественная служба на площади Святого Петра в Ватикане началась с того, что папа римский в сопровождении патриархов Восточных католических церквей спустился в крипту собора Святого Петра, где преклонил колени и помолился у мощей первого епископа Рима.Золотое кольцо с изображением апостола Петра (первого папы римского, который по роду занятий был рыбаком) понтифик получил от кардинала дикастерии по евангелизации филиппинца Луиса Антонио Тагле. Вручение "перстня рыбака" символизирует обручение папы с Церковью.В белый омофор с красными крестами нового понтифика облачил кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти, неделю назад объявивший об успешном голосовании кардиналов — участников конклава.Церемония интронизации заменила акт коронации, в последний раз совершенный в Ватикане в 1963 году, во время восшествия на престол папы Павла VI. Он впоследствии пожертвовал тиару в пользу бедных. С тех пор понтифики используют епископскую митру, а символы их власти — "перстень рыбака" и омофор.Для участия в интронизации в Италию прибыли главы многих государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил два десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию прибыли вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Кроме того, на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, король Бельгии Филипп, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20250519/papa_rimskiy-2015918610.html
https://ria.ru/20250513/putin-2016768498.html
https://ria.ru/20250516/vstrecha-2017383849.html
ватикан
сша
италия
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017685503_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e288321d257ac27d74faa6e6b15b592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ватикан, сша, в мире, италия, франциск (хорхе марио бергольо), дональд трамп, марко рубио, римско-католическая церковь, рим, папа римский лев xiv
Ватикан, США, В мире, Италия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Дональд Трамп, Марко Рубио, Римско-католическая церковь, Религия, Рим, Папа римский Лев XIV
Льву XIV вручили символы папской власти
Папе римскому Льву XIV вручили перстень рыбака и омофор
ВАТИКАН, 18 мая — РИА Новости. Новому понтифику Льву XIV во время инаугурационной мессы вручили символы папской власти — "перстень рыбака" и омофор, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная служба на площади Святого Петра в Ватикане
началась с того, что папа римский в сопровождении патриархов Восточных католических церквей спустился в крипту
собора Святого Петра, где преклонил колени и помолился у мощей первого епископа Рима.
Префекта дикастерии по делам епископов — 69-летнего Роберта Фрэнсиса Превоста — избрали 267-м папой римским на конклаве, который состоялся в Сикстинской капелле в Ватикане 7 и 8 мая. Впервые Римско-католическую церковь возглавил уроженец США.
Золотое кольцо с изображением апостола Петра (первого папы римского, который по роду занятий был рыбаком) понтифик получил от кардинала дикастерии по евангелизации филиппинца Луиса Антонио Тагле. Вручение "перстня рыбака" символизирует обручение папы с Церковью.
В белый омофор с красными крестами нового понтифика облачил кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти, неделю назад объявивший об успешном голосовании кардиналов — участников конклава.
Церемония интронизации заменила акт коронации, в последний раз совершенный в Ватикане в 1963 году, во время восшествия на престол папы Павла VI. Он впоследствии пожертвовал тиару в пользу бедных. С тех пор понтифики используют епископскую митру, а символы их власти — "перстень рыбака" и омофор.
Для участия в интронизации в Италию прибыли главы многих государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил два десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию прибыли вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.
Кроме того, на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, король Бельгии Филипп, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.