https://ria.ru/20250518/vinograd-2017638180.html
Россия по праву гордится уникальными сортами своего винограда, заявил Титов
Россия по праву гордится уникальными сортами своего винограда, заявил Титов - РИА Новости, 18.05.2025
Россия по праву гордится уникальными сортами своего винограда, заявил Титов
Виноделие в России в последние десять лет бурно развивается, и хотя пока у РФ нет великих вин, страна гордится уникальными сортами винограда, которые существуют РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T02:02:00+03:00
2025-05-18T02:02:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Виноделие в России в последние десять лет бурно развивается, и хотя пока у РФ нет великих вин, страна гордится уникальными сортами винограда, которые существуют только здесь, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов. "Восстановление виноделия началось в России лет десять назад, и сейчас оно бурно развивается. Уже точно можно сказать, что Россия - винодельческая держава", - сказал он. По его словам, "конечно, у нас пока нет великих вин, но ведь и наша лоза еще слишком молода". "Зато у нас есть так называемые автохтонные сорта винограда, которые существуют только в России и более нигде. Мы ими по праву гордимся", - подчеркнул Титов. "Это и Красностоп золотовский, и Пухляковский, и Сибирьковый. Огромное количество уникального винограда было выведено еще в советские времена на базе цимлянских черных сортов. Все они очень интересны. Европа, к слову, нас знает, например, именно по Красностопу. Мы имеем большое преимущество в морозостойких сортах", - заключил он.
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экономика, россия, европа, борис титов, абрау-дюрсо
Экономика, Россия, Европа, Борис Титов, Абрау-Дюрсо
Россия по праву гордится уникальными сортами своего винограда, заявил Титов
Титов: Россия по праву гордится уникальными сортами своего винограда