Начальника ТЦК в Харькове отстранили от обязанностей после гибели мужчины
Начальника ТЦК в Харькове отстранили от работы после гибели военнообязанного
© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Начальник районного военкомата в Харькове на Украине, на территории которого погиб военнообязанный, отстранен от исполнения служебных обязанностей, назначено служебное расследование, сообщило оперативное командование ВСУ "Восток".
В воскресенье полиция Харьковской области сообщала, что правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины призывного возраста, который якобы выпрыгнул из окна третьего этажа военкомата в Харькове. Как писало украинское издание "Страна.ua", друзья погибшего мужчины утверждают, что тот умер в результате побоев, нанесенных сотрудниками военкомата.
"Командующим войсками оперативного командования "Восток" назначено служебное расследование относительно действий военнослужащих во время трагического случая. Начальник районного ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.