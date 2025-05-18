Рейтинг@Mail.ru
Начальника ТЦК в Харькове отстранили от обязанностей после гибели мужчины - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017734500.html
Начальника ТЦК в Харькове отстранили от обязанностей после гибели мужчины
Начальника ТЦК в Харькове отстранили от обязанностей после гибели мужчины - РИА Новости, 18.05.2025
Начальника ТЦК в Харькове отстранили от обязанностей после гибели мужчины
Начальник районного военкомата в Харькове на Украине, на территории которого погиб военнообязанный, отстранен от исполнения служебных обязанностей, назначено... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T23:27:00+03:00
2025-05-18T23:27:00+03:00
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937597005_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_9c80d5bda3ac9937d5f01145fea635c7.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Начальник районного военкомата в Харькове на Украине, на территории которого погиб военнообязанный, отстранен от исполнения служебных обязанностей, назначено служебное расследование, сообщило оперативное командование ВСУ "Восток". В воскресенье полиция Харьковской области сообщала, что правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины призывного возраста, который якобы выпрыгнул из окна третьего этажа военкомата в Харькове. Как писало украинское издание "Страна.ua", друзья погибшего мужчины утверждают, что тот умер в результате побоев, нанесенных сотрудниками военкомата. "Командующим войсками оперативного командования "Восток" назначено служебное расследование относительно действий военнослужащих во время трагического случая. Начальник районного ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016377030.html
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016392109.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937580480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d98a62346f311a25fd8d4f54d299f791.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
Начальника ТЦК в Харькове отстранили от обязанностей после гибели мужчины

Начальника ТЦК в Харькове отстранили от работы после гибели военнообязанного

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Начальник районного военкомата в Харькове на Украине, на территории которого погиб военнообязанный, отстранен от исполнения служебных обязанностей, назначено служебное расследование, сообщило оперативное командование ВСУ "Восток".
В воскресенье полиция Харьковской области сообщала, что правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины призывного возраста, который якобы выпрыгнул из окна третьего этажа военкомата в Харькове. Как писало украинское издание "Страна.ua", друзья погибшего мужчины утверждают, что тот умер в результате побоев, нанесенных сотрудниками военкомата.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Раде призвали ликвидировать военкоматы в нынешнем виде
11 мая, 19:09
"Командующим войсками оперативного командования "Восток" назначено служебное расследование относительно действий военнослужащих во время трагического случая. Начальник районного ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
"Ссылали куда-то": экс-сотрудник раскрыл правду об украинских военкоматах
11 мая, 22:12
 
В миреХарьковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала