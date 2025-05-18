https://ria.ru/20250518/ukraina-2017734500.html

Начальника ТЦК в Харькове отстранили от обязанностей после гибели мужчины

Начальника ТЦК в Харькове отстранили от обязанностей после гибели мужчины - РИА Новости, 18.05.2025

Начальника ТЦК в Харькове отстранили от обязанностей после гибели мужчины

Начальник районного военкомата в Харькове на Украине, на территории которого погиб военнообязанный, отстранен от исполнения служебных обязанностей, назначено... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T23:27:00+03:00

2025-05-18T23:27:00+03:00

2025-05-18T23:27:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Начальник районного военкомата в Харькове на Украине, на территории которого погиб военнообязанный, отстранен от исполнения служебных обязанностей, назначено служебное расследование, сообщило оперативное командование ВСУ "Восток". В воскресенье полиция Харьковской области сообщала, что правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины призывного возраста, который якобы выпрыгнул из окна третьего этажа военкомата в Харькове. Как писало украинское издание "Страна.ua", друзья погибшего мужчины утверждают, что тот умер в результате побоев, нанесенных сотрудниками военкомата. "Командующим войсками оперативного командования "Восток" назначено служебное расследование относительно действий военнослужащих во время трагического случая. Начальник районного ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016377030.html

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в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины