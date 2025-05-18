В Госдуме оценили пользу для мира от американского аудита помощи Украине
Шхагошев: аудит США помощи Украине пресечет передачу Киевом оружия террористам
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Отправка представителей департамента госэффективности США (DOGE) на Украину для аудита пресечет неконтролируемую передачу оружия Киевом террористам со всего мира, считает член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
"Планы Вашингтона отправить представителей департамента госэффективности Маска на Украину для аудита финансовой помощи - это гораздо более широкий вопрос, чем экономическая целесообразность американских трат. В масштабах глобальной безопасности - это возможность пресечь серьезный оборот теневого оружия, перепроданного с Украины террористическим организациям на разных континентах", - сказал Шхагошев РИА Новости.
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По его словам, российские спецслужбы неоднократно обнаруживали утечки таких вооружений и боеприпасов на территории Ближнего Востока и Африки.
"Воля президента США Дональда Трампа способна восстановить эффективное взаимодействие между спецслужбами и прекратить вооружение боевиков по всему миру на американские деньги, начатое администрацией Байдена", - отметил парламентарий.
Он добавил, что даже в условиях разрушенных связей между спецслужбами, информация о террористических угрозах предельно важна.