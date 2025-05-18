Орбан назвал вступление Украины в ЕС самой большой угрозой для Венгрии
Орбан: присоединение Украины к ЕС представляет самую большую угрозу для Венгрии
© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 мая — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС представляет самую большую угрозу для Венгрии, потому что может принести в Европу войну и разгул преступности, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на организованном им патриотическом форуме "Бойцовский клуб", трансляция велась на его YouTube-канале.
"Сегодня самой большой угрозой является членство Украины в ЕС. Я их понимаю: страна разрушена — даже до войны Украина была страной-банкротом, является банкротом сейчас, во время войны, и будет после. Они не могут сами стоять на ногах, им нужны деньги, им нужны чужие деньги. Вот почему они хотят войти в Евросоюз любой ценой и немедленно", — сказал он.
По словам политика, киевский режим не волнует, что присоединение к ЕС расширило бы конфликт на территорию Европы, разорило бы местных фермеров, а Венгрия могла бы стать "воротами для украинской мафии".
Как отметил Орбан, в Брюсселе хотели бы "сделать Венгрию колонией" и на предстоящих выборах привести к власти прокиевскую и проевропейскую оппозицию. Акции украинских спецслужб против Венгрии и проплаченная из-за рубежа клеветническая кампания осуществляются с этой же целью, подчеркнул он.
"Членство Украины может быть хорошо для Запада, но плохо для нас. Они пьют кофе — нам остается осадок. Мы живем здесь по соседству, наши границы будут штурмовать, наши рабочие места займут, наши деньги отправят туда. Мы должны сопротивляться, и я обещаю вам: мы будем сопротивляться. <...> Мы не хотим, чтобы венгерские деньги шли на Украину через Брюссель", — резюмировал премьер.
В Венгрии раскрыли имена украинских шпионов
14 мая, 19:01
Девятого мая СБУ заявила, что впервые в истории Украины разоблачила "агентурную сеть военной разведки Венгрии". Задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в этом году. В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о выдворении из страны двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве. После этого Киев заявил, что высылает двух венгерских дипломатов.
Во вторник Орбан созвал Совет обороны из-за шпионского скандала и назвал его операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии местной оппозиции для срыва общевенгерского голосования о приеме Украины в Евросоюз.
Речь идет о всеобщем опросе населения республики, начавшемся 14 апреля. Анкеты рассылают по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?" В июне результаты опроса направят в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.