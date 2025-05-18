https://ria.ru/20250518/ukraina-2017688016.html

В Харькове начали расследование предполагаемого суицида в военкомате

В Харькове начали расследование предполагаемого суицида в военкомате - РИА Новости, 18.05.2025

В Харькове начали расследование предполагаемого суицида в военкомате

Украинские полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины призывного возраста, который якобы покончил с собой в военкомате, сообщает в воскресенье полиция... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T14:46:00+03:00

2025-05-18T14:46:00+03:00

2025-05-18T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины призывного возраста, который якобы покончил с собой в военкомате, сообщает в воскресенье полиция Харьковской области. "В Харькове полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины на территории РТЦК и СП (так на Украине называют военкоматы – ред.). Происшествие произошло 12 мая", - сообщается в Telegram-канале полиции, где указывается, что, по предварительным данным, 39-летний мужчина совершил суицид. Для проверки действий работников военкомата материалы дела направлены в государственное бюро расследований, указывает ведомство. Также из отчета полиции следует, что "признаков насильственной смерти не обнаружено". В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" сообщат, что друзья погибшего мужчины утверждают, что тот умер в результате побоев, нанесенных сотрудниками военкомата. Его друзья пишут в соцсетях, что голова погибшего была разбита настолько, что человека хоронили в закрытом гробу. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016380562.html

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в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины