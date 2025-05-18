Рейтинг@Mail.ru
В Харькове начали расследование предполагаемого суицида в военкомате - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 18.05.2025 (обновлено: 14:47 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017688016.html
В Харькове начали расследование предполагаемого суицида в военкомате
В Харькове начали расследование предполагаемого суицида в военкомате - РИА Новости, 18.05.2025
В Харькове начали расследование предполагаемого суицида в военкомате
Украинские полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины призывного возраста, который якобы покончил с собой в военкомате, сообщает в воскресенье полиция... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T14:46:00+03:00
2025-05-18T14:47:00+03:00
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/30/1529023025_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_867942e50d3d864833d48969e1af936f.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины призывного возраста, который якобы покончил с собой в военкомате, сообщает в воскресенье полиция Харьковской области. "В Харькове полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины на территории РТЦК и СП (так на Украине называют военкоматы – ред.). Происшествие произошло 12 мая", - сообщается в Telegram-канале полиции, где указывается, что, по предварительным данным, 39-летний мужчина совершил суицид. Для проверки действий работников военкомата материалы дела направлены в государственное бюро расследований, указывает ведомство. Также из отчета полиции следует, что "признаков насильственной смерти не обнаружено". В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" сообщат, что друзья погибшего мужчины утверждают, что тот умер в результате побоев, нанесенных сотрудниками военкомата. Его друзья пишут в соцсетях, что голова погибшего была разбита настолько, что человека хоронили в закрытом гробу. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016380562.html
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016392109.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/30/1529023025_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_64c32696fd646444beb08252de694754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харькове начали расследование предполагаемого суицида в военкомате

В Харькове расследуют гибель мужчины, якобы покончившего с собой в военкомате

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины призывного возраста, который якобы покончил с собой в военкомате, сообщает в воскресенье полиция Харьковской области.
Харькове полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины на территории РТЦК и СП (так на Украине называют военкоматы – ред.). Происшествие произошло 12 мая", - сообщается в Telegram-канале полиции, где указывается, что, по предварительным данным, 39-летний мужчина совершил суицид.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Родные мобилизованных поджигали военкоматы, рассказал украинский пленный
11 мая, 19:46
Для проверки действий работников военкомата материалы дела направлены в государственное бюро расследований, указывает ведомство. Также из отчета полиции следует, что "признаков насильственной смерти не обнаружено".
В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" сообщат, что друзья погибшего мужчины утверждают, что тот умер в результате побоев, нанесенных сотрудниками военкомата. Его друзья пишут в соцсетях, что голова погибшего была разбита настолько, что человека хоронили в закрытом гробу.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Украинские пленные в российском исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
"Ссылали куда-то": экс-сотрудник раскрыл правду об украинских военкоматах
11 мая, 22:12
 
В миреХарьковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала