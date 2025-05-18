https://ria.ru/20250518/ukraina-2017667301.html

В Британии сделали неожиданное заявление о переговорах в Стамбуле

В Британии сделали неожиданное заявление о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 18.05.2025

В Британии сделали неожиданное заявление о переговорах в Стамбуле

Россия вышла победителем в дипломатической схватке, которая произошла в пятницу в Турции, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T11:20:00+03:00

2025-05-18T11:20:00+03:00

2025-05-18T11:20:00+03:00

владимир путин

владимир мединский

россия

в мире

стамбул

москва

александр меркурис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017370372_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_29a984736882c67caf43c5ba99892846.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия вышла победителем в дипломатической схватке, которая произошла в пятницу в Турции, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Как бы мы ни расценивали события последней недели, нет сомнений в том, кто победил в этой сложной, запутанной игре в дипломатический покер. Победителем стал Владимир Путин и Россия", — заявил он.По мнению аналитика, Москва также не считает идею о прекращении огня до начала переговоров хорошей, так как понимает, что Украина и Великобритания используют эту договоренность в своих целях.В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.

https://ria.ru/20250518/makron-2017657429.html

https://ria.ru/20250518/ukraina-2017651111.html

россия

стамбул

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, владимир мединский, россия, в мире, стамбул, москва, александр меркурис