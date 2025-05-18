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В Британии сделали неожиданное заявление о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 18.05.2025
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11:20 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017667301.html
В Британии сделали неожиданное заявление о переговорах в Стамбуле
В Британии сделали неожиданное заявление о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 18.05.2025
В Британии сделали неожиданное заявление о переговорах в Стамбуле
Россия вышла победителем в дипломатической схватке, которая произошла в пятницу в Турции, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T11:20:00+03:00
2025-05-18T11:20:00+03:00
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владимир мединский
россия
в мире
стамбул
москва
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия вышла победителем в дипломатической схватке, которая произошла в пятницу в Турции, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Как бы мы ни расценивали события последней недели, нет сомнений в том, кто победил в этой сложной, запутанной игре в дипломатический покер. Победителем стал Владимир Путин и Россия", — заявил он.По мнению аналитика, Москва также не считает идею о прекращении огня до начала переговоров хорошей, так как понимает, что Украина и Великобритания используют эту договоренность в своих целях.В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250518/makron-2017657429.html
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владимир путин, владимир мединский, россия, в мире, стамбул, москва, александр меркурис
Владимир Путин, Владимир Мединский, Россия, В мире, Стамбул, Москва, Александр Меркурис
В Британии сделали неожиданное заявление о переговорах в Стамбуле

Меркурис: Россия вышла победителем в переговорах в Стамбуле

© РИА Новости / Рамиль СитдиковРоссийская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
Российская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Российская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия вышла победителем в дипломатической схватке, которая произошла в пятницу в Турции, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Как бы мы ни расценивали события последней недели, нет сомнений в том, кто победил в этой сложной, запутанной игре в дипломатический покер. Победителем стал Владимир Путин и Россия", — заявил он.
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По мнению аналитика, Москва также не считает идею о прекращении огня до начала переговоров хорошей, так как понимает, что Украина и Великобритания используют эту договоренность в своих целях.
В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
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Владимир ПутинВладимир МединскийРоссияВ миреСтамбулМоскваАлександр Меркурис
 
 
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