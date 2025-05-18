https://ria.ru/20250518/ukraina-2017647790.html

"Согласование условий": в Раде раскрыли, как Россия и США унизят Украину

"Согласование условий": в Раде раскрыли, как Россия и США унизят Украину - РИА Новости, 18.05.2025

"Согласование условий": в Раде раскрыли, как Россия и США унизят Украину

Россия и США будут согласовывать условия прекращения конфликта на Украине без учета позиции Киева, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T07:24:00+03:00

2025-05-18T07:24:00+03:00

2025-05-18T07:24:00+03:00

в мире

сша

украина

владимир путин

россия

дональд трамп

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия и США будут согласовывать условия прекращения конфликта на Украине без учета позиции Киева, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Украина и Россия представят свои условия по прекращению огня. Далее — фиксация невозможности их выполнить на уровне делегаций, переход к внутренним консультациям. На этом фоне — встреча Путина и Трампа, согласование компромиссный условий, доведение их до Украины", — считает он.Сторонам удастся достигнуть значительного прогресса в этом направлении к концу мая — началу июня, предположил политик.Вчера президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить тему урегулирования украинского конфликта.Глава Белого дома уточнил, что после этого он пообщается с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп выразил надежду, что после разговоров с Путиным и Зеленским будет достигнута договоренность о прекращении огня.Как подчеркивал госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в разрешении конфликта сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что ее дата не определена, сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав государств.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в четверг, что подготовка встречи пока не ведется.

https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017644283.html

https://ria.ru/20250518/pamyatnik-2017643471.html

https://ria.ru/20250518/ekspert-2017643159.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, владимир путин, россия, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины