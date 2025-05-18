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"Согласование условий": в Раде раскрыли, как Россия и США унизят Украину - РИА Новости, 18.05.2025
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07:24 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017647790.html
"Согласование условий": в Раде раскрыли, как Россия и США унизят Украину
"Согласование условий": в Раде раскрыли, как Россия и США унизят Украину - РИА Новости, 18.05.2025
"Согласование условий": в Раде раскрыли, как Россия и США унизят Украину
Россия и США будут согласовывать условия прекращения конфликта на Украине без учета позиции Киева, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T07:24:00+03:00
2025-05-18T07:24:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия и США будут согласовывать условия прекращения конфликта на Украине без учета позиции Киева, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Украина и Россия представят свои условия по прекращению огня. Далее — фиксация невозможности их выполнить на уровне делегаций, переход к внутренним консультациям. На этом фоне — встреча Путина и Трампа, согласование компромиссный условий, доведение их до Украины", — считает он.Сторонам удастся достигнуть значительного прогресса в этом направлении к концу мая — началу июня, предположил политик.Вчера президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить тему урегулирования украинского конфликта.Глава Белого дома уточнил, что после этого он пообщается с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп выразил надежду, что после разговоров с Путиным и Зеленским будет достигнута договоренность о прекращении огня.Как подчеркивал госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в разрешении конфликта сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что ее дата не определена, сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав государств.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в четверг, что подготовка встречи пока не ведется.
https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017644283.html
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в мире, сша, украина, владимир путин, россия, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Владимир Путин, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Согласование условий": в Раде раскрыли, как Россия и США унизят Украину

Дубинский: Россия и США согласуют условия мира на Украине без Киева

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия и США будут согласовывать условия прекращения конфликта на Украине без учета позиции Киева, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Украина и Россия представят свои условия по прекращению огня. Далее — фиксация невозможности их выполнить на уровне делегаций, переход к внутренним консультациям. На этом фоне — встреча Путина и Трампа, согласование компромиссный условий, доведение их до Украины", — считает он.
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Сторонам удастся достигнуть значительного прогресса в этом направлении к концу мая — началу июня, предположил политик.
Вчера президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить тему урегулирования украинского конфликта.
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Глава Белого дома уточнил, что после этого он пообщается с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп выразил надежду, что после разговоров с Путиным и Зеленским будет достигнута договоренность о прекращении огня.
Как подчеркивал госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в разрешении конфликта сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что ее дата не определена, сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав государств.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в четверг, что подготовка встречи пока не ведется.
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В миреСШАУкраинаВладимир ПутинРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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