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"Согласование условий": в Раде раскрыли, как Россия и США унизят Украину
"Согласование условий": в Раде раскрыли, как Россия и США унизят Украину - РИА Новости, 18.05.2025
"Согласование условий": в Раде раскрыли, как Россия и США унизят Украину
Россия и США будут согласовывать условия прекращения конфликта на Украине без учета позиции Киева, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T07:24:00+03:00
2025-05-18T07:24:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия и США будут согласовывать условия прекращения конфликта на Украине без учета позиции Киева, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Украина и Россия представят свои условия по прекращению огня. Далее — фиксация невозможности их выполнить на уровне делегаций, переход к внутренним консультациям. На этом фоне — встреча Путина и Трампа, согласование компромиссный условий, доведение их до Украины", — считает он.Сторонам удастся достигнуть значительного прогресса в этом направлении к концу мая — началу июня, предположил политик.Вчера президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить тему урегулирования украинского конфликта.Глава Белого дома уточнил, что после этого он пообщается с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп выразил надежду, что после разговоров с Путиным и Зеленским будет достигнута договоренность о прекращении огня.Как подчеркивал госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в разрешении конфликта сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что ее дата не определена, сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав государств.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в четверг, что подготовка встречи пока не ведется.
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В мире, США, Украина, Владимир Путин, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Согласование условий": в Раде раскрыли, как Россия и США унизят Украину
Дубинский: Россия и США согласуют условия мира на Украине без Киева