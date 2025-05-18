https://ria.ru/20250518/uitkoff-2017701819.html

Уиткофф заявил о сокращении различий в позициях России и Украины

Уиткофф заявил о сокращении различий в позициях России и Украины - РИА Новости, 18.05.2025

Уиткофф заявил о сокращении различий в позициях России и Украины

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье выразил мнение, что у США "в какой-то степени" получилось сократить различия в позициях России и... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T16:37:00+03:00

2025-05-18T16:37:00+03:00

2025-05-18T16:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье выразил мнение, что у США "в какой-то степени" получилось сократить различия в позициях России и Украины."Я следую его (президента США Дональда Трампа - ред.) тактике, потому что она работает, искусство здесь заключается в том, чтобы сузить широкие расстояния между сторонами. И я думаю, что в какой-то степени мы это сделали. В какой-то степени каждая сторона, вы знаете, обозначила свои позиции", - заявил Уиткофф телеканалу ABC, комментируя урегулирование на Украине.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250518/ukraina-2017647790.html

https://ria.ru/20250516/rubio-2017251138.html

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сша, украина, россия, в мире, стив уиткофф, владимир мединский, дональд трамп