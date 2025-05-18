https://ria.ru/20250518/uitkoff--2017699418.html

Уиткофф выразил надежду, что разговор Путина и Трампа будет успешным

Уиткофф выразил надежду, что разговор Путина и Трампа будет успешным - РИА Новости, 18.05.2025

Уиткофф выразил надежду, что разговор Путина и Трампа будет успешным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье выразил надежду, что телефонный разговор между главой американского государства Дональдом Трампом и... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T16:17:00+03:00

2025-05-18T16:17:00+03:00

2025-05-18T16:45:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

стив уиткофф

владимир путин

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье выразил надежду, что телефонный разговор между главой американского государства Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным будет успешным и "расчистит затор" в урегулировании на Украине."Его чувства говорят, что он должен связаться по телефону с президентом Путиным, и это расчистит некоторый затор и приведет нас к тому, к чему мы хотим прийти. И я думаю, что это будет очень успешный звонок", - заявил Уиткофф телеканалу ABC.Трамп ранее заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.

https://ria.ru/20250518/uitkoff-2017701819.html

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украина, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, сша, в мире