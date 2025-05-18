https://ria.ru/20250518/uitkoff--2017699418.html
Уиткофф выразил надежду, что разговор Путина и Трампа будет успешным
Уиткофф выразил надежду, что разговор Путина и Трампа будет успешным - РИА Новости, 18.05.2025
Уиткофф выразил надежду, что разговор Путина и Трампа будет успешным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье выразил надежду, что телефонный разговор между главой американского государства Дональдом Трампом и... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T16:17:00+03:00
2025-05-18T16:17:00+03:00
2025-05-18T16:45:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2c33b18a9ad480e35d8710522a77f2f8.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье выразил надежду, что телефонный разговор между главой американского государства Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным будет успешным и "расчистит затор" в урегулировании на Украине."Его чувства говорят, что он должен связаться по телефону с президентом Путиным, и это расчистит некоторый затор и приведет нас к тому, к чему мы хотим прийти. И я думаю, что это будет очень успешный звонок", - заявил Уиткофф телеканалу ABC.Трамп ранее заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.
https://ria.ru/20250518/uitkoff-2017701819.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_6db4898cf308dcbd9142ac831dc5e9f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, сша, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, В мире
Уиткофф выразил надежду, что разговор Путина и Трампа будет успешным
Уиткофф надеется, что беседа Путина и Трампа расчистит затор для урегулирования