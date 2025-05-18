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Уиткофф выразил надежду, что разговор Путина и Трампа будет успешным - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 18.05.2025 (обновлено: 16:45 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/uitkoff--2017699418.html
Уиткофф выразил надежду, что разговор Путина и Трампа будет успешным
Уиткофф выразил надежду, что разговор Путина и Трампа будет успешным - РИА Новости, 18.05.2025
Уиткофф выразил надежду, что разговор Путина и Трампа будет успешным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье выразил надежду, что телефонный разговор между главой американского государства Дональдом Трампом и... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T16:17:00+03:00
2025-05-18T16:45:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье выразил надежду, что телефонный разговор между главой американского государства Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным будет успешным и "расчистит затор" в урегулировании на Украине."Его чувства говорят, что он должен связаться по телефону с президентом Путиным, и это расчистит некоторый затор и приведет нас к тому, к чему мы хотим прийти. И я думаю, что это будет очень успешный звонок", - заявил Уиткофф телеканалу ABC.Трамп ранее заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.
https://ria.ru/20250518/uitkoff-2017701819.html
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украина, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, сша, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, В мире
Уиткофф выразил надежду, что разговор Путина и Трампа будет успешным

Уиткофф надеется, что беседа Путина и Трампа расчистит затор для урегулирования

© Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Evelyn Hockstein
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье выразил надежду, что телефонный разговор между главой американского государства Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным будет успешным и "расчистит затор" в урегулировании на Украине.
"Его чувства говорят, что он должен связаться по телефону с президентом Путиным, и это расчистит некоторый затор и приведет нас к тому, к чему мы хотим прийти. И я думаю, что это будет очень успешный звонок", - заявил Уиткофф телеканалу ABC.
Трамп ранее заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
США удалось сократить различия в позициях России и Украины, заявил Уиткофф
Вчера, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСтив УиткоффВладимир ПутинДональд ТрампСШАВ мире
 
 
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