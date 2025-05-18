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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.05.2025
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена утром в воскресенье в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T09:14:00+03:00
2025-05-18T09:14:00+03:00
2025-05-18T09:14:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена утром в воскресенье в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, в Черниговской области тревога звучит более часа. В 08.58 тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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дмитрий песков, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу