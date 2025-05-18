https://ria.ru/20250518/tramp-2017644605.html

СМИ рассказали, как Трамп перестраивает внешнюю политику США

СМИ рассказали, как Трамп перестраивает внешнюю политику США - РИА Новости, 18.05.2025

СМИ рассказали, как Трамп перестраивает внешнюю политику США

Президент США Дональд Трамп перестраивает свою внешнюю политику по принципу "плати за доступ", получая от других стран дорогостоящие подарки и крупные... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T05:34:00+03:00

2025-05-18T05:34:00+03:00

2025-05-18T05:34:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перестраивает свою внешнюю политику по принципу "плати за доступ", получая от других стран дорогостоящие подарки и крупные инвестиции, пишет издание Guardian со ссылкой на бывших юристов Белого дома, сотрудников дипломатического протокола и экспертов по международным делам. "Получение Дональдом Трампом зарубежных подарков и целевых инвестиций является "беспрецедентным", поскольку Белый дом перестраивает внешнюю политику США по принципу "плати, чтобы получить доступ", который затмевает предыдущие администрации характерной для Трампа крайностью", - пишет издание. Некоторые из собеседников Guardian утверждают, что Белый дом посылает сигнал о том, что американская внешняя политика "продается тому, кто больше заплатит". При этом подарки, и, в частности, потенциальный подарок в виде самолета от Катара, привели к серии осуждений на Капитолийском холме, поскольку политики пытаются создать импульс для законодательной инициативы и опасаются, что такие действия Трампа нарушают американскую конституцию. Катар собирается передать США самолет Boeing 747-8, который оценивают в 400 миллионов долларов, это станет рекордно дорогим подарком американскому президенту. К примеру, предыдущий американский лидер получил за время на посту подарков на 250 тысяч долларов. По данным американских СМИ, Boeing 747-8 больше месяца назад прибыл в Техас. Бывшие и действующие американские чиновники утверждали, что на переоснащение самолета под требования безопасности президентского борта уйдут годы работы и миллиарды долларов.

https://ria.ru/20250518/tramp-2017642292.html

https://ria.ru/20250517/tramp-2017452045.html

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в мире, сша, катар, техас, дональд трамп