СМИ рассказали, как Трамп перестраивает внешнюю политику США
Guardian: Трамп перестраивает внешнюю политику США по принципу "плати за доступ"
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перестраивает свою внешнюю политику по принципу "плати за доступ", получая от других стран дорогостоящие подарки и крупные инвестиции, пишет издание Guardian со ссылкой на бывших юристов Белого дома, сотрудников дипломатического протокола и экспертов по международным делам.
"Получение Дональдом Трампом зарубежных подарков и целевых инвестиций является "беспрецедентным", поскольку Белый дом перестраивает внешнюю политику США по принципу "плати, чтобы получить доступ", который затмевает предыдущие администрации характерной для Трампа крайностью", - пишет издание.
Некоторые из собеседников Guardian утверждают, что Белый дом посылает сигнал о том, что американская внешняя политика "продается тому, кто больше заплатит". При этом подарки, и, в частности, потенциальный подарок в виде самолета от Катара, привели к серии осуждений на Капитолийском холме, поскольку политики пытаются создать импульс для законодательной инициативы и опасаются, что такие действия Трампа нарушают американскую конституцию.
Катар собирается передать США самолет Boeing 747-8, который оценивают в 400 миллионов долларов, это станет рекордно дорогим подарком американскому президенту. К примеру, предыдущий американский лидер получил за время на посту подарков на 250 тысяч долларов. По данным американских СМИ, Boeing 747-8 больше месяца назад прибыл в Техас. Бывшие и действующие американские чиновники утверждали, что на переоснащение самолета под требования безопасности президентского борта уйдут годы работы и миллиарды долларов.