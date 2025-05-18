https://ria.ru/20250518/tramp-2017642292.html

"Невыгодная сделка": в США оценили звонок Трампа Путину

"Невыгодная сделка": в США оценили звонок Трампа Путину - РИА Новости, 18.05.2025

"Невыгодная сделка": в США оценили звонок Трампа Путину

Возможный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может привести к сделке, которая оставит украинцев ни с чем,... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T03:53:00+03:00

2025-05-18T03:53:00+03:00

2025-05-18T03:53:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Возможный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может привести к сделке, которая оставит украинцев ни с чем, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Для Украины это только невыгодная сделка. Хорошей сделки для них не будет. Есть только невыгодная сделка, которая может стать еще хуже. Украинцы по-прежнему сталкиваются с угрозой того, что им придется либо согласиться на переговоры, о которых просят русские, <...>, либо отказаться от этого и продолжать боевые действия, что в конечном итоге может привести к военному поражению", — cказал он.По словам Дэвиса, сама возможность диалога между Путиным и Трампом в грядущий понедельник станет поворотной точкой, когда все изменится "здесь и сейчас"."И я с нетерпением жду, что произойдет в понедельник, потому что это может быть в самом деле большой день", — cказал он.Вчера президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить тему урегулирования украинского конфликта.Глава Белого дома уточнил, что после этого он пообщается с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп выразил надежду, что после разговоров с Путиным и Зеленским будет достигнута договоренность о прекращении огня.Как подчеркивал госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в разрешении конфликта сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что ее дата не определена, сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав государств.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в четверг, что подготовка встречи пока не ведется.

https://ria.ru/20250518/gosduma-2017633736.html

https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017529531.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, дэниел дэвис, нато