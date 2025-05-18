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"Невыгодная сделка": в США оценили звонок Трампа Путину - РИА Новости, 18.05.2025
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03:53 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/tramp-2017642292.html
"Невыгодная сделка": в США оценили звонок Трампа Путину
"Невыгодная сделка": в США оценили звонок Трампа Путину - РИА Новости, 18.05.2025
"Невыгодная сделка": в США оценили звонок Трампа Путину
Возможный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может привести к сделке, которая оставит украинцев ни с чем,... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T03:53:00+03:00
2025-05-18T03:53:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Возможный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может привести к сделке, которая оставит украинцев ни с чем, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Для Украины это только невыгодная сделка. Хорошей сделки для них не будет. Есть только невыгодная сделка, которая может стать еще хуже. Украинцы по-прежнему сталкиваются с угрозой того, что им придется либо согласиться на переговоры, о которых просят русские, &lt;...&gt;, либо отказаться от этого и продолжать боевые действия, что в конечном итоге может привести к военному поражению", — cказал он.По словам Дэвиса, сама возможность диалога между Путиным и Трампом в грядущий понедельник станет поворотной точкой, когда все изменится "здесь и сейчас"."И я с нетерпением жду, что произойдет в понедельник, потому что это может быть в самом деле большой день", — cказал он.Вчера президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить тему урегулирования украинского конфликта.Глава Белого дома уточнил, что после этого он пообщается с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп выразил надежду, что после разговоров с Путиным и Зеленским будет достигнута договоренность о прекращении огня.Как подчеркивал госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в разрешении конфликта сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что ее дата не определена, сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав государств.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в четверг, что подготовка встречи пока не ведется.
https://ria.ru/20250518/gosduma-2017633736.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, дэниел дэвис, нато
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дэниел Дэвис, НАТО
"Невыгодная сделка": в США оценили звонок Трампа Путину

Подполковник Дэвис: разговор Трампа и Путина оставит украинцев ни с чем

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Возможный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может привести к сделке, которая оставит украинцев ни с чем, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Для Украины это только невыгодная сделка. Хорошей сделки для них не будет. Есть только невыгодная сделка, которая может стать еще хуже. Украинцы по-прежнему сталкиваются с угрозой того, что им придется либо согласиться на переговоры, о которых просят русские, <...>, либо отказаться от этого и продолжать боевые действия, что в конечном итоге может привести к военному поражению", — cказал он.
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По словам Дэвиса, сама возможность диалога между Путиным и Трампом в грядущий понедельник станет поворотной точкой, когда все изменится "здесь и сейчас".
"И я с нетерпением жду, что произойдет в понедельник, потому что это может быть в самом деле большой день", — cказал он.
Вчера президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить тему урегулирования украинского конфликта.
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Глава Белого дома уточнил, что после этого он пообщается с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп выразил надежду, что после разговоров с Путиным и Зеленским будет достигнута договоренность о прекращении огня.
Как подчеркивал госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в разрешении конфликта сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что ее дата не определена, сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав государств.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в четверг, что подготовка встречи пока не ведется.
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