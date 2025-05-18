https://ria.ru/20250518/torgovlya-2017677109.html
В ОАЭ рассказали о росте торговли с Россией
В ОАЭ рассказали о росте торговли с Россией - РИА Новости, 18.05.2025
В ОАЭ рассказали о росте торговли с Россией
Объем двусторонней торговли между ОАЭ и Россией вырос с 3,5 миллиарда долларов в 2019 году до 9,5 в 2024 году, заявил РИА Новости замминистра экономики ОАЭ... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:22:00+03:00
2025-05-18T13:22:00+03:00
2025-05-18T13:22:00+03:00
международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
экономика
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россия
казань
абдалла ахмед аль салех
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Объем двусторонней торговли между ОАЭ и Россией вырос с 3,5 миллиарда долларов в 2019 году до 9,5 в 2024 году, заявил РИА Новости замминистра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед Аль Салех. "С точки зрения цифр торговые отношения между ОАЭ и Россией достигли большого развития за последние пять лет. Объем торговли вырос на 154%. В 2019 году было 3,5 миллиарда долларов. Сегодня мы говорим о 2024 годе – торговля достигла 9,5 миллиарда долларов", - сообщил замминистра на полях форума "Россия - исламский мир: KazanForum", проходящего в Казани. Он также отметил, что объем экспорта из ОАЭ в Россию вырос с 300 миллионов долларов в 2019 году до 800 в 2024 году. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250515/rets-2017164534.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, оаэ, россия, казань, абдалла ахмед аль салех
Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Экономика, ОАЭ, Россия, Казань, Абдалла Ахмед Аль Салех
В ОАЭ рассказали о росте торговли с Россией
Салех: объем торговли между ОАЭ и РФ вырос за 5 лет с $3,5 млрд до $9,5 млрд