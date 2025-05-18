https://ria.ru/20250518/torgovlya-2017677109.html

В ОАЭ рассказали о росте торговли с Россией

В ОАЭ рассказали о росте торговли с Россией - РИА Новости, 18.05.2025

В ОАЭ рассказали о росте торговли с Россией

Объем двусторонней торговли между ОАЭ и Россией вырос с 3,5 миллиарда долларов в 2019 году до 9,5 в 2024 году, заявил РИА Новости замминистра экономики ОАЭ... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T13:22:00+03:00

2025-05-18T13:22:00+03:00

2025-05-18T13:22:00+03:00

международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

экономика

оаэ

россия

казань

абдалла ахмед аль салех

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Объем двусторонней торговли между ОАЭ и Россией вырос с 3,5 миллиарда долларов в 2019 году до 9,5 в 2024 году, заявил РИА Новости замминистра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед Аль Салех. "С точки зрения цифр торговые отношения между ОАЭ и Россией достигли большого развития за последние пять лет. Объем торговли вырос на 154%. В 2019 году было 3,5 миллиарда долларов. Сегодня мы говорим о 2024 годе – торговля достигла 9,5 миллиарда долларов", - сообщил замминистра на полях форума "Россия - исламский мир: KazanForum", проходящего в Казани. Он также отметил, что объем экспорта из ОАЭ в Россию вырос с 300 миллионов долларов в 2019 году до 800 в 2024 году. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250515/rets-2017164534.html

оаэ

россия

казань

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, оаэ, россия, казань, абдалла ахмед аль салех