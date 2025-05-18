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В Москве нашли две сумки с частями тела мужчины - РИА Новости, 18.05.2025
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12:46 18.05.2025 (обновлено: 17:11 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/sumki-2017673532.html
В Москве нашли две сумки с частями тела мужчины
В Москве нашли две сумки с частями тела мужчины - РИА Новости, 18.05.2025
В Москве нашли две сумки с частями тела мужчины
На северо-востоке Москвы нашли расчлененное тело мужчины в двух сумках, сообщил столичный главк СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:46:00+03:00
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россия
москва
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На северо-востоке Москвы нашли расчлененное тело мужчины в двух сумках, сообщил столичный главк СК России в Telegram-канале."В ночное время с 17 на 18 мая вблизи жилого дома, расположенного на улице Заповедной в Москве обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчлененными конечностями. Позднее на территории парковой зоны "Яуза" вблизи дома, расположенного на улице Менжинского, обнаружена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего", — говорится в релизе. Злоумышленника задержали, им оказался 36-летний знакомый потерпевшего.По данным МВД, предварительно установлено, что приезжий убил пожилого знакомого в Тимирязевском районе столицы из корыстных побуждений. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело и отвез сумку с останками в другой район Москвы, после чего принял решение на время уехать. Предполагаемого убийцу задержали через несколько часов на Казанском вокзале.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается.
https://ria.ru/20250402/ubiystvo-2008851417.html
https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002944103.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва, Происшествия
В Москве нашли две сумки с частями тела мужчины

Две сумки с частями тела мужчины нашли на двух улицах в Москве

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На северо-востоке Москвы нашли расчлененное тело мужчины в двух сумках, сообщил столичный главк СК России в Telegram-канале.
"В ночное время с 17 на 18 мая вблизи жилого дома, расположенного на улице Заповедной в Москве обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчлененными конечностями. Позднее на территории парковой зоны "Яуза" вблизи дома, расположенного на улице Менжинского, обнаружена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего", — говорится в релизе.
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Злоумышленника задержали, им оказался 36-летний знакомый потерпевшего.
По данным МВД, предварительно установлено, что приезжий убил пожилого знакомого в Тимирязевском районе столицы из корыстных побуждений. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело и отвез сумку с останками в другой район Москвы, после чего принял решение на время уехать. Предполагаемого убийцу задержали через несколько часов на Казанском вокзале.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается.
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