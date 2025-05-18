https://ria.ru/20250518/sumki-2017673532.html

В Москве нашли две сумки с частями тела мужчины

В Москве нашли две сумки с частями тела мужчины - РИА Новости, 18.05.2025

В Москве нашли две сумки с частями тела мужчины

На северо-востоке Москвы нашли расчлененное тело мужчины в двух сумках, сообщил столичный главк СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:46:00+03:00

2025-05-18T12:46:00+03:00

2025-05-18T17:11:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На северо-востоке Москвы нашли расчлененное тело мужчины в двух сумках, сообщил столичный главк СК России в Telegram-канале."В ночное время с 17 на 18 мая вблизи жилого дома, расположенного на улице Заповедной в Москве обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчлененными конечностями. Позднее на территории парковой зоны "Яуза" вблизи дома, расположенного на улице Менжинского, обнаружена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего", — говорится в релизе. Злоумышленника задержали, им оказался 36-летний знакомый потерпевшего.По данным МВД, предварительно установлено, что приезжий убил пожилого знакомого в Тимирязевском районе столицы из корыстных побуждений. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело и отвез сумку с останками в другой район Москвы, после чего принял решение на время уехать. Предполагаемого убийцу задержали через несколько часов на Казанском вокзале.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается.

https://ria.ru/20250402/ubiystvo-2008851417.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, происшествия