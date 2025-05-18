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СМИ: судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке - РИА Новости, 18.05.2025
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04:42 18.05.2025 (обновлено: 05:56 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/sudno-2017642826.html
СМИ: судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке
СМИ: судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке - РИА Новости, 18.05.2025
СМИ: судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке
Парусное судно мексиканского флота с более чем 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие, сообщает издание New York Post. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T04:42:00+03:00
2025-05-18T05:56:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Парусное судно мексиканского флота с более чем 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие, сообщает издание New York Post."В субботу вечером огромное парусное судно ВМС Мексики, совершавшее праздничный визит в Нью-Йорк, врезалось в Бруклинский мост", — пишет издание. Отмечается, что в результате столкновения одна из огромных мачт судна, на борту которого было 277 человек, упала на палубу, в результате чего несколько членов экипажа получили серьезные травмы, дополняет издание со ссылкой на источники. Ведется поисково-спасательная операция по извлечению людей из воды. Пострадавших доставляют на Бруклинскую военно-морскую верфь, а тех, кто находится в критическом состоянии, отправляют в ближайшую больницу.
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в мире, нью-йорк (город), мексика
В мире, Нью-Йорк (город), Мексика
СМИ: судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке

NYP: парусное судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке

© Ben Cass/YoutubeПарусное судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Кадр видео из соцсетей
Парусное судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Ben Cass/Youtube
Парусное судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Парусное судно мексиканского флота с более чем 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие, сообщает издание New York Post.
"В субботу вечером огромное парусное судно ВМС Мексики, совершавшее праздничный визит в Нью-Йорк, врезалось в Бруклинский мост", — пишет издание.
Отмечается, что в результате столкновения одна из огромных мачт судна, на борту которого было 277 человек, упала на палубу, в результате чего несколько членов экипажа получили серьезные травмы, дополняет издание со ссылкой на источники.
Ведется поисково-спасательная операция по извлечению людей из воды. Пострадавших доставляют на Бруклинскую военно-морскую верфь, а тех, кто находится в критическом состоянии, отправляют в ближайшую больницу.
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