https://ria.ru/20250518/sudno-2017642826.html

СМИ: судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке

СМИ: судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке - РИА Новости, 18.05.2025

СМИ: судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке

Парусное судно мексиканского флота с более чем 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие, сообщает издание New York Post. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T04:42:00+03:00

2025-05-18T04:42:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Парусное судно мексиканского флота с более чем 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие, сообщает издание New York Post."В субботу вечером огромное парусное судно ВМС Мексики, совершавшее праздничный визит в Нью-Йорк, врезалось в Бруклинский мост", — пишет издание. Отмечается, что в результате столкновения одна из огромных мачт судна, на борту которого было 277 человек, упала на палубу, в результате чего несколько членов экипажа получили серьезные травмы, дополняет издание со ссылкой на источники. Ведется поисково-спасательная операция по извлечению людей из воды. Пострадавших доставляют на Бруклинскую военно-морскую верфь, а тех, кто находится в критическом состоянии, отправляют в ближайшую больницу.

https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html

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