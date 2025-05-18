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Названа причина столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом - РИА Новости, 18.05.2025
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06:40 18.05.2025 (обновлено: 11:18 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/stolknovenie-2017646461.html
Названа причина столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом
Названа причина столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом - РИА Новости, 18.05.2025
Названа причина столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом
Техническая неисправность могла стать причиной столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, сообщил представитель полиции на... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T06:40:00+03:00
2025-05-18T11:18:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая - РИА Новости. Техническая неисправность могла стать причиной столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, сообщил представитель полиции на пресс-конференции в Нью-Йорке. Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что по меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из них четверо - серьезно. "Думаю, произошли какие-то механические неполадки, из-за которых корабль врезался в мост", - заявил представитель полиции.
нью-йорк (город)
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Момент столкновения парусного судна с Бруклинским мостом в Нью-Йорке
Парусное судно мексиканского флота с более чем 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие, сообщает издание New York Post.
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Спасательная операция у Бруклинского моста, в который врезался мексиканский корабль
Корреспондент РИА Новости снял ход спасательной операции у Бруклинского моста, в который врезался мексиканский корабль. Наблюдающие за событиями аплодируют задействованным спасателям.
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в мире, нью-йорк (город), видео
В мире, Нью-Йорк (город)
Названа причина столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом
НЬЮ-ЙОРК, 18 мая - РИА Новости. Техническая неисправность могла стать причиной столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, сообщил представитель полиции на пресс-конференции в Нью-Йорке.
2025-05-18T06:40
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Названа причина столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом

Полиция: мексиканский корабль врезался в Бруклинский мост из-за неисправности

© Fotolia / buellomБруклинский мост в Нью-Йорке, США
Бруклинский мост в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Fotolia / buellom
Бруклинский мост в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая - РИА Новости. Техническая неисправность могла стать причиной столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, сообщил представитель полиции на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что по меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из них четверо - серьезно.
"Думаю, произошли какие-то механические неполадки, из-за которых корабль врезался в мост", - заявил представитель полиции.
 
В миреНью-Йорк (город)
 
 
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