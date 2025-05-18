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Названа причина столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом

Названа причина столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом - РИА Новости, 18.05.2025

Названа причина столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом

Техническая неисправность могла стать причиной столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, сообщил представитель полиции на... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T06:40:00+03:00

2025-05-18T06:40:00+03:00

2025-05-18T11:18:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая - РИА Новости. Техническая неисправность могла стать причиной столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, сообщил представитель полиции на пресс-конференции в Нью-Йорке. Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что по меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из них четверо - серьезно. "Думаю, произошли какие-то механические неполадки, из-за которых корабль врезался в мост", - заявил представитель полиции.

нью-йорк (город)

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Момент столкновения парусного судна с Бруклинским мостом в Нью-Йорке Парусное судно мексиканского флота с более чем 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие, сообщает издание New York Post. 2025-05-18T06:40 true PT0M25S

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