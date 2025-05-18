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В Госдуме призвали запретить показ зарубежного фильма о молодом Сталине - РИА Новости, 18.05.2025
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18:03 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/stalin-2017712261.html
В Госдуме призвали запретить показ зарубежного фильма о молодом Сталине
В Госдуме призвали запретить показ зарубежного фильма о молодом Сталине - РИА Новости, 18.05.2025
В Госдуме призвали запретить показ зарубежного фильма о молодом Сталине
Выпускать фильм "Молодой Сталин" в России на широкие экраны не следует, его снимают для того, чтобы опорочить Иосифа Сталина и нашу страну, заявила РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T18:03:00+03:00
2025-05-18T18:03:00+03:00
россия
иосиф сталин (джугашвили)
елена драпеко
госдума рф
в мире
грузия
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Выпускать фильм "Молодой Сталин" в России на широкие экраны не следует, его снимают для того, чтобы опорочить Иосифа Сталина и нашу страну, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия - За правду"). В сентябре 2024 года издание Variety сообщало, что книга "Молодой Сталин", написанная английским историком и писателем Саймоном Себагом-Монтефиоре о ранних годах жизни советского лидера, будет экранизирована грузинской киностудией Independent Film Project (IFP) и выйдет на экраны не раньше 2026 года. По данным Variety, в фильме будет рассказано, как 20-летний Иосиф Джугашвили возглавил ограбление филиала Государственного банка Российской империи в Тбилиси в 1907 году и в процессе получил имя Сталин. "Выпускать его на широкие экраны не следует. Я думаю, что, скорее всего, они снимают фильм для того, чтобы опорочить Сталина, а вместе с ним и всю нашу страну", - сказала Драпеко. По словам парламентария, очень большая часть российского общества к Сталину относится хорошо. "Для нас Сталин - это не только его ошибки, но и его победы. Поскольку мы не верим в то, что они хорошо о нем отзовутся и хорошо снимут этот фильм, думаю, он (фильм - ред.) нам не нужен", - заключила она.
https://ria.ru/20250428/osvobozhdenie-2009970658.html
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россия, иосиф сталин (джугашвили), елена драпеко, госдума рф, в мире, грузия, партия "справедливая россия - за правду"
Россия, Иосиф Сталин (Джугашвили), Елена Драпеко, Госдума РФ, В мире, Грузия, Партия "Справедливая Россия - за правду"
В Госдуме призвали запретить показ зарубежного фильма о молодом Сталине

Депутат Драпеко призвала запретить в России показ фильма "Молодой Сталин"

© РИА Новости / Борис Лосин | Перейти в медиабанкИосиф Виссарионович Сталин
Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Борис Лосин
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Иосиф Виссарионович Сталин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Выпускать фильм "Молодой Сталин" в России на широкие экраны не следует, его снимают для того, чтобы опорочить Иосифа Сталина и нашу страну, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия - За правду").
В сентябре 2024 года издание Variety сообщало, что книга "Молодой Сталин", написанная английским историком и писателем Саймоном Себагом-Монтефиоре о ранних годах жизни советского лидера, будет экранизирована грузинской киностудией Independent Film Project (IFP) и выйдет на экраны не раньше 2026 года. По данным Variety, в фильме будет рассказано, как 20-летний Иосиф Джугашвили возглавил ограбление филиала Государственного банка Российской империи в Тбилиси в 1907 году и в процессе получил имя Сталин.
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"Выпускать его на широкие экраны не следует. Я думаю, что, скорее всего, они снимают фильм для того, чтобы опорочить Сталина, а вместе с ним и всю нашу страну", - сказала Драпеко.
По словам парламентария, очень большая часть российского общества к Сталину относится хорошо.
"Для нас Сталин - это не только его ошибки, но и его победы. Поскольку мы не верим в то, что они хорошо о нем отзовутся и хорошо снимут этот фильм, думаю, он (фильм - ред.) нам не нужен", - заключила она.
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РоссияИосиф Сталин (Джугашвили)Елена ДрапекоГосдума РФВ миреГрузияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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