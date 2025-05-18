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В США не менее 27 человек погибли в результате ураганов и торнадо
В США не менее 27 человек погибли в результате ураганов и торнадо - РИА Новости, 18.05.2025
В США не менее 27 человек погибли в результате ураганов и торнадо
По меньшей мере 27 человек погибли в результате ураганов и торнадо в центральной части США, сообщает издание New York Times. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T01:52:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли в результате ураганов и торнадо в центральной части США, сообщает издание New York Times. Ранее телеканал NBC сообщал о 16 погибших и десятках пострадавших из-за штормов, обрушившихся на американские штаты Миссури и Кентукки. "По меньшей мере 27 человек погибли в результате торнадо и штормов в центральной части США", - пишет издание, отмечая, что 25 из них погибли в Миссури и Кентукки. По данным New York Times, в аэропорту Лондон-Корбин в Кентукки ураганом были перекручены и сплющены ангары, один самолет перевернулся, а медицинский вертолет получил повреждения.
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в мире, кентукки, миссури, сша, nbc
В мире, Кентукки, Миссури, США, NBC
В США не менее 27 человек погибли в результате ураганов и торнадо
NYT: в результате ураганов и торнадо в центральной части США погибли 27 человек