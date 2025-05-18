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Опубликована скандальная аудиозапись с Байденом - РИА Новости, 18.05.2025
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00:27 18.05.2025 (обновлено: 08:40 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/ssha-2017634614.html
Опубликована скандальная аудиозапись с Байденом
Опубликована скандальная аудиозапись с Байденом - РИА Новости, 18.05.2025
Опубликована скандальная аудиозапись с Байденом
Экс-президент США Джо Байден не смог сразу вспомнить дату смерти старшего сына Бо, следует из аудиозаписи его показаний бывшему спецпрокурору Роберту Хёру, ее... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T00:27:00+03:00
2025-05-18T08:40:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден не смог сразу вспомнить дату смерти старшего сына Бо, следует из аудиозаписи его показаний бывшему спецпрокурору Роберту Хёру, ее опубликовало издание Axios.Как утверждает СМИ, запись позволила сделать вывод, что политик с трудом находит нужные слова и даты, рассказывая о смерти сына в 2015 году. При этом он не забыл о его существовании, как говорилось в итоговом отчете Хёра, расследовавшего дело о ненадлежащем хранении секретных документов."На самом деле аудиозапись и стенограмма показывают, что Байден сам упомянул Бо", — говорится в материале.По данным издания, этот эпизод стал центральным моментом в докладе Хёра за 2024-й, в котором пришли к выводу, что присяжные вряд ли признают политика виновным в ненадлежащем обращении с секретными документами, поскольку, скорее всего, будут считать его "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью".Специальный прокурор Роберт Хёр ранее завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении экс-президентом секретных документов. В отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против Байдена не стоит по вышеуказанным причинам.В начале 2023 года стало известно, что в здании связанного с ним аналитического центра нашли партию секретных бумаг. Они относились к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента. По данным Белого дома, документы обнаружили в ноябре 2022-го. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность политика эффективно руководить государством.
https://ria.ru/20250516/bayden-2017465449.html
https://ria.ru/20250513/bayden-2016671050.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Опубликована скандальная аудиозапись с Байденом

Опубликована запись показаний Байдена спецпрокурору Хёру

© AP Photo / Susan WalshЭкс-президент США Джо Байден
Экс-президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Экс-президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден не смог сразу вспомнить дату смерти старшего сына Бо, следует из аудиозаписи его показаний бывшему спецпрокурору Роберту Хёру, ее опубликовало издание Axios.
Как утверждает СМИ, запись позволила сделать вывод, что политик с трудом находит нужные слова и даты, рассказывая о смерти сына в 2015 году. При этом он не забыл о его существовании, как говорилось в итоговом отчете Хёра, расследовавшего дело о ненадлежащем хранении секретных документов.
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16 мая, 18:29
"На самом деле аудиозапись и стенограмма показывают, что Байден сам упомянул Бо", — говорится в материале.
По данным издания, этот эпизод стал центральным моментом в докладе Хёра за 2024-й, в котором пришли к выводу, что присяжные вряд ли признают политика виновным в ненадлежащем обращении с секретными документами, поскольку, скорее всего, будут считать его "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью".
Экс-президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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13 мая, 13:54
Специальный прокурор Роберт Хёр ранее завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении экс-президентом секретных документов. В отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против Байдена не стоит по вышеуказанным причинам.
В начале 2023 года стало известно, что в здании связанного с ним аналитического центра нашли партию секретных бумаг. Они относились к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента. По данным Белого дома, документы обнаружили в ноябре 2022-го.
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность политика эффективно руководить государством.
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14 мая, 19:27
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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