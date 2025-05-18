https://ria.ru/20250518/ssha-2017634614.html

Опубликована скандальная аудиозапись с Байденом

Опубликована скандальная аудиозапись с Байденом - РИА Новости, 18.05.2025

Опубликована скандальная аудиозапись с Байденом

Экс-президент США Джо Байден не смог сразу вспомнить дату смерти старшего сына Бо, следует из аудиозаписи его показаний бывшему спецпрокурору Роберту Хёру, ее... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T00:27:00+03:00

2025-05-18T00:27:00+03:00

2025-05-18T08:40:00+03:00

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден не смог сразу вспомнить дату смерти старшего сына Бо, следует из аудиозаписи его показаний бывшему спецпрокурору Роберту Хёру, ее опубликовало издание Axios.Как утверждает СМИ, запись позволила сделать вывод, что политик с трудом находит нужные слова и даты, рассказывая о смерти сына в 2015 году. При этом он не забыл о его существовании, как говорилось в итоговом отчете Хёра, расследовавшего дело о ненадлежащем хранении секретных документов."На самом деле аудиозапись и стенограмма показывают, что Байден сам упомянул Бо", — говорится в материале.По данным издания, этот эпизод стал центральным моментом в докладе Хёра за 2024-й, в котором пришли к выводу, что присяжные вряд ли признают политика виновным в ненадлежащем обращении с секретными документами, поскольку, скорее всего, будут считать его "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью".Специальный прокурор Роберт Хёр ранее завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении экс-президентом секретных документов. В отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против Байдена не стоит по вышеуказанным причинам.В начале 2023 года стало известно, что в здании связанного с ним аналитического центра нашли партию секретных бумаг. Они относились к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента. По данным Белого дома, документы обнаружили в ноябре 2022-го. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность политика эффективно руководить государством.

https://ria.ru/20250516/bayden-2017465449.html

https://ria.ru/20250513/bayden-2016671050.html

https://ria.ru/20250514/ssha-2016970267.html

сша

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в мире, сша, джо байден