https://ria.ru/20250518/spetsoperatsiya-2017670629.html

ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки

ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 18.05.2025

ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение пяти бригада и двух отрядам ВСУ, противник потерял до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:14:00+03:00

2025-05-18T12:14:00+03:00

2025-05-18T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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безопасность

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение пяти бригада и двух отрядам ВСУ, противник потерял до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины", - говорится в сводке ведомства.Отмечается, что удары были нанесены в районах населенных пунктов Колодезное, Двуречанское, Новоосиново, Кутьковка, Песчаное, Купянск Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Анклав", а также три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф