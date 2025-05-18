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ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 18.05.2025
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение пяти бригада и двух отрядам ВСУ, противник потерял до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:14:00+03:00
2025-05-18T12:14:00+03:00
2025-05-18T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение пяти бригада и двух отрядам ВСУ, противник потерял до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины", - говорится в сводке ведомства.Отмечается, что удары были нанесены в районах населенных пунктов Колодезное, Двуречанское, Новоосиново, Кутьковка, Песчаное, Купянск Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Анклав", а также три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 240 боевиков и 3 БМП в зоне работы бойцов "Запада" за сутки