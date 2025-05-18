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ВСУ потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 18.05.2025 (обновлено: 12:25 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/spetsoperatsiya-2017670370.html
ВСУ потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 18.05.2025
ВСУ потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Запорожской и Херсонской областей и уничтожила более 50... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:12:00+03:00
2025-05-18T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Запорожской и Херсонской областей и уничтожила более 50 военнослужащих противника, сообщили в Минобороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Каменское, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства."Уничтожены свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777 американского производства, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсонская область
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли более 50 боевиков и гаубицу М777 в зоне действий "Днепра" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Запорожской и Херсонской областей и уничтожила более 50 военнослужащих противника, сообщили в Минобороны РФ в сводке.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Каменское, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства.
"Уничтожены свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777 американского производства, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныХерсонская областьЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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