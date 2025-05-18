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ВСУ потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 18.05.2025
ВСУ потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Запорожской и Херсонской областей и уничтожила более 50... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:12:00+03:00
2025-05-18T12:12:00+03:00
2025-05-18T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Запорожской и Херсонской областей и уничтожила более 50 военнослужащих противника, сообщили в Минобороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Каменское, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства."Уничтожены свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777 американского производства, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 50 боевиков и гаубицу М777 в зоне действий "Днепра" за сутки