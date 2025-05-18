https://ria.ru/20250518/spetsoperatsiya-2017670370.html

ВСУ потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 18.05.2025

ВСУ потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Запорожской и Херсонской областей и уничтожила более 50... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:12:00+03:00

2025-05-18T12:12:00+03:00

2025-05-18T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Запорожской и Херсонской областей и уничтожила более 50 военнослужащих противника, сообщили в Минобороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Каменское, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства."Уничтожены свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777 американского производства, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы рф