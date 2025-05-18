https://ria.ru/20250518/spetsoperatsiya-2017643868.html

Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил боевиков и технику ВСУ в зоне СВО

Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил боевиков и технику ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2025

Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил боевиков и технику ВСУ в зоне СВО

Экипаж авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T05:05:00+03:00

2025-05-18T05:05:00+03:00

2025-05-18T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ми-35м

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Экипаж авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение заданных целей", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20250518/spetsoperatsiya-2017643756.html

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-35м