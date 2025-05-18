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В Курской области завели уголовное дело после атаки ВСУ на частный дом - РИА Новости, 18.05.2025
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17:13 18.05.2025 (обновлено: 17:24 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/sk-2017707694.html
В Курской области завели уголовное дело после атаки ВСУ на частный дом
В Курской области завели уголовное дело после атаки ВСУ на частный дом - РИА Новости, 18.05.2025
В Курской области завели уголовное дело после атаки ВСУ на частный дом
Уголовное дело возбуждено в связи с ранением женщины в результате обстрела ВСУ частного дома в деревне Кукуевке Курской области, действия квалифицированы как... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:13:00+03:00
2025-05-18T17:24:00+03:00
происшествия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с ранением женщины в результате обстрела ВСУ частного дома в деревне Кукуевке Курской области, действия квалифицированы как теракт, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело в связи с ранением женщины вследствие обстрела вооруженными формированиями Украины частного домовладения в деревне Кукуевке Курской области... Действия военнослужащих Украины квалифицированы как террористический акт (пункты "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)", - сказала Петренко.По данным следствия, 2 мая 2025 года украинские боевики при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали частное домовладение в деревне Кукуевке, где семейная пара производила работы по благоустройству территории. В результате целенаправленного сброса взрывного устройства мирная жительница получила осколочное ранение.Отмечается, что в ходе допроса пострадавшая рассказала военным следователям об обстоятельствах произошедшего."Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - добавила Петренко.
https://ria.ru/20250517/vsu-2017550276.html
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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, россия
Происшествия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Курской области завели уголовное дело после атаки ВСУ на частный дом

СК завел уголовное дело после ранения женщины при атаке ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с ранением женщины в результате обстрела ВСУ частного дома в деревне Кукуевке Курской области, действия квалифицированы как теракт, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело в связи с ранением женщины вследствие обстрела вооруженными формированиями Украины частного домовладения в деревне Кукуевке Курской области... Действия военнослужащих Украины квалифицированы как террористический акт (пункты "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)", - сказала Петренко.
По данным следствия, 2 мая 2025 года украинские боевики при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали частное домовладение в деревне Кукуевке, где семейная пара производила работы по благоустройству территории. В результате целенаправленного сброса взрывного устройства мирная жительница получила осколочное ранение.
Отмечается, что в ходе допроса пострадавшая рассказала военным следователям об обстоятельствах произошедшего.
"Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - добавила Петренко.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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ПроисшествияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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