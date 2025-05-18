https://ria.ru/20250518/sk-2017677541.html

В Подмосковье при пожаре погибли три человека

В Подмосковье при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 18.05.2025

В Подмосковье при пожаре погибли три человека

При пожаре в Богородском округе Подмосковья погибли три человека, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T13:25:00+03:00

2025-05-18T13:25:00+03:00

2025-05-18T14:20:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. При пожаре в Богородском округе Подмосковья погибли три человека, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале."Восемнадцатого мая в утренние часы произошло возгорание частного дома в деревне Молзино по улице Советская. После тушения пожара обнаружены тела троих человек: мужчина 1975 года рождения, женщина 1973 года рождения и пенсионерка 1945 года рождения", — говорится в релизе.Следователи и криминалисты приступили к осмотру места трагедии.

https://ria.ru/20250518/mchs-2017665308.html

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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), россия, происшествия