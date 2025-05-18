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В Подмосковье при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 18.05.2025
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13:25 18.05.2025 (обновлено: 14:20 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/sk-2017677541.html
В Подмосковье при пожаре погибли три человека
В Подмосковье при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 18.05.2025
В Подмосковье при пожаре погибли три человека
При пожаре в Богородском округе Подмосковья погибли три человека, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:25:00+03:00
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следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. При пожаре в Богородском округе Подмосковья погибли три человека, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале."Восемнадцатого мая в утренние часы произошло возгорание частного дома в деревне Молзино по улице Советская. После тушения пожара обнаружены тела троих человек: мужчина 1975 года рождения, женщина 1973 года рождения и пенсионерка 1945 года рождения", — говорится в релизе.Следователи и криминалисты приступили к осмотру места трагедии.
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московская область (подмосковье)
россия
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли три человека

Следователи выясняют обстоятельства гибели 3 человек при пожаре в Подмосковье

© Фото : ГСУ СК России по Московской областиПожар в частном доме в деревне Молзино Московской области
Пожар в частном доме в деревне Молзино Московской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : ГСУ СК России по Московской области
Пожар в частном доме в деревне Молзино Московской области
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. При пожаре в Богородском округе Подмосковья погибли три человека, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале.
"Восемнадцатого мая в утренние часы произошло возгорание частного дома в деревне Молзино по улице Советская. После тушения пожара обнаружены тела троих человек: мужчина 1975 года рождения, женщина 1973 года рождения и пенсионерка 1945 года рождения", — говорится в релизе.
Следователи и криминалисты приступили к осмотру места трагедии.
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
 
 
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