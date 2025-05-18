https://ria.ru/20250518/sirija-2017724501.html

Трое полицейских погибли при взрыве на востоке Сирии

Трое полицейских погибли при взрыве на востоке Сирии - РИА Новости, 18.05.2025

Трое полицейских погибли при взрыве на востоке Сирии

Трое полицейских погибли при взрыве заминированного автомобиля на территории участка полиции в городе Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии,... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T21:03:00+03:00

2025-05-18T21:03:00+03:00

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КАИР, 18 мая - РИА Новости. Трое полицейских погибли при взрыве заминированного автомобиля на территории участка полиции в городе Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает сирийский телеканал Al Ikhbariya. "В результате взрыва на территории полицейского участка в городе Аль-Маядин трое полицейских погибли",- сообщает телеканал. По предварительным данным, на территории участка взорвался заминированный автомобиль.

https://ria.ru/20250220/sirija-2000605876.html

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в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия