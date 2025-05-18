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Во Франции высмеяли доклад латвийской разведки с описанием шпиона из России - РИА Новости, 18.05.2025
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13:43 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/shpion-2017683858.html
Во Франции высмеяли доклад латвийской разведки с описанием шпиона из России
Во Франции высмеяли доклад латвийской разведки с описанием шпиона из России - РИА Новости, 18.05.2025
Во Франции высмеяли доклад латвийской разведки с описанием шпиона из России
Во Франции высмеяли и назвали "глупым" новый доклад Службы военной разведки и безопасности Латвии (MIDD), где описывается якобы "типичный" облик российского... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:43:00+03:00
2025-05-18T13:43:00+03:00
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ПАРИЖ, 18 мая – РИА Новости. Во Франции высмеяли и назвали "глупым" новый доклад Службы военной разведки и безопасности Латвии (MIDD), где описывается якобы "типичный" облик российского шпиона. Ведущий французского телеканала LCI в эфире новостной программы под громкий смех гостей студии зачитал выдержки из "советов" латвийской разведки "по выявлению потенциальных российских шпионов". "Военная, спортивная или туристическая одежда в сочетании со специальными элементами, военными рюкзаками, униформой, короткие волосы, неопрятный вид, нечистоплотность, атлетическое телосложение", - озвучил текст доклада ведущий, чем вызвал смех гостей студии. По его словам, это кажется "несколько карикатурным и даже глупым, если говорить прямо". Присутствующий на программе эксперт в связи с этим заявил, что "это не соответствует образу настоящего шпиона", а также задался вопросом, "как вы собираетесь отличать русского от украинца". Как утверждается в докладе спецслужб Литвы, "недоверие также должно возникать, когда эти люди размещаются вместе с одинокими или социально маргинализированными людьми, в заброшенных зданиях или даже в лесах, также они могут иметь при себе паспорта "агрессивных стран" и специальное снаряжение в виде аптечек, карт, радиосистем, навигационного оборудования". При этом, согласно латвийской разведке, распознавание "противника" населением позволит "не допустить его проникновения на критически важные объекты инфраструктуры и военные объекты" с целью получения информации или нанесения ущерба этим объектам". В России не раз заявляли, что в последние годы на Западе набирает обороты "шпиономания" и русофобия. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250515/z-2017079430.html
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франция, россия, латвия, владимир путин, в мире
Франция, Россия, Латвия, Владимир Путин, В мире
Во Франции высмеяли доклад латвийской разведки с описанием шпиона из России

Ведущий LCI назвал глупым доклад разведки Латвии с описанием российского шпиона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 18 мая – РИА Новости. Во Франции высмеяли и назвали "глупым" новый доклад Службы военной разведки и безопасности Латвии (MIDD), где описывается якобы "типичный" облик российского шпиона.
Ведущий французского телеканала LCI в эфире новостной программы под громкий смех гостей студии зачитал выдержки из "советов" латвийской разведки "по выявлению потенциальных российских шпионов".
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"Военная, спортивная или туристическая одежда в сочетании со специальными элементами, военными рюкзаками, униформой, короткие волосы, неопрятный вид, нечистоплотность, атлетическое телосложение", - озвучил текст доклада ведущий, чем вызвал смех гостей студии.
По его словам, это кажется "несколько карикатурным и даже глупым, если говорить прямо". Присутствующий на программе эксперт в связи с этим заявил, что "это не соответствует образу настоящего шпиона", а также задался вопросом, "как вы собираетесь отличать русского от украинца".
Как утверждается в докладе спецслужб Литвы, "недоверие также должно возникать, когда эти люди размещаются вместе с одинокими или социально маргинализированными людьми, в заброшенных зданиях или даже в лесах, также они могут иметь при себе паспорта "агрессивных стран" и специальное снаряжение в виде аптечек, карт, радиосистем, навигационного оборудования".
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При этом, согласно латвийской разведке, распознавание "противника" населением позволит "не допустить его проникновения на критически важные объекты инфраструктуры и военные объекты" с целью получения информации или нанесения ущерба этим объектам".
В России не раз заявляли, что в последние годы на Западе набирает обороты "шпиономания" и русофобия.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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