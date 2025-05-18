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Вологодская чиновница извинилась за дочь, угрожавшую отправкой на СВО - РИА Новости, 18.05.2025
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16:43 18.05.2025 (обновлено: 19:36 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/shevtsova-2017702988.html
Вологодская чиновница извинилась за дочь, угрожавшую отправкой на СВО
Вологодская чиновница извинилась за дочь, угрожавшую отправкой на СВО - РИА Новости, 18.05.2025
Вологодская чиновница извинилась за дочь, угрожавшую отправкой на СВО
Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова извинилась за свою дочь, которая в видеоролике угрожала кому-то "отправкой на СВО". РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T16:43:00+03:00
2025-05-18T19:36:00+03:00
общество
вологодская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова извинилась за свою дочь, которая в видеоролике угрожала кому-то "отправкой на СВО". По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, 19-летняя дочь Шевцовой ранее выложила в одной из социальных сетей видеоролик с подписью: "Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)". "Я хочу прояснить ситуацию с видеороликом, распространенном в сети. Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик. Низкий поклон ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции и защищают нашу Родину ценой своей жизни", - сказала Шевцова на видео, размещенном на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она назвала произошедшее "ошибкой по глупости и неопытности", а также сообщила, что провела с дочерью серьезный разговор. "Да, наши дети совершают ошибки, по глупости, по неопытности. Но надо вовремя осознать и исправлять эти ошибки. Поэтому с ребенком составлен серьезный разговор. Но знаете, нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия. Я люблю свою Родину и продолжу работать на благо нашей территории так, чтобы никто не сомневался в искренности моих слов", - сказала глава муниципального округа.
https://ria.ru/20250512/chinovniki-2016487044.html
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общество, вологодская область, россия
Общество, Вологодская область, Россия
Вологодская чиновница извинилась за дочь, угрожавшую отправкой на СВО

Вологодская чиновница Шевцова извинилась за дочь, угрожавшую отправкой на СВО

© Фото : Администрация Нюксенского муниципального округаГлава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова
Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : Администрация Нюксенского муниципального округа
Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова извинилась за свою дочь, которая в видеоролике угрожала кому-то "отправкой на СВО".
По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, 19-летняя дочь Шевцовой ранее выложила в одной из социальных сетей видеоролик с подписью: "Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)".
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"Я хочу прояснить ситуацию с видеороликом, распространенном в сети. Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик. Низкий поклон ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции и защищают нашу Родину ценой своей жизни", - сказала Шевцова на видео, размещенном на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она назвала произошедшее "ошибкой по глупости и неопытности", а также сообщила, что провела с дочерью серьезный разговор.
"Да, наши дети совершают ошибки, по глупости, по неопытности. Но надо вовремя осознать и исправлять эти ошибки. Поэтому с ребенком составлен серьезный разговор. Но знаете, нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия. Я люблю свою Родину и продолжу работать на благо нашей территории так, чтобы никто не сомневался в искренности моих слов", - сказала глава муниципального округа.
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