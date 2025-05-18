https://ria.ru/20250518/shevtsova-2017702988.html

Вологодская чиновница извинилась за дочь, угрожавшую отправкой на СВО

Вологодская чиновница извинилась за дочь, угрожавшую отправкой на СВО - РИА Новости, 18.05.2025

Вологодская чиновница извинилась за дочь, угрожавшую отправкой на СВО

Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова извинилась за свою дочь, которая в видеоролике угрожала кому-то "отправкой на СВО". РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T16:43:00+03:00

2025-05-18T16:43:00+03:00

2025-05-18T19:36:00+03:00

общество

вологодская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017701674_0:72:2560:1512_1920x0_80_0_0_04b693de0ad4d45219c6515230d69128.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова извинилась за свою дочь, которая в видеоролике угрожала кому-то "отправкой на СВО". По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, 19-летняя дочь Шевцовой ранее выложила в одной из социальных сетей видеоролик с подписью: "Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)". "Я хочу прояснить ситуацию с видеороликом, распространенном в сети. Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик. Низкий поклон ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции и защищают нашу Родину ценой своей жизни", - сказала Шевцова на видео, размещенном на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она назвала произошедшее "ошибкой по глупости и неопытности", а также сообщила, что провела с дочерью серьезный разговор. "Да, наши дети совершают ошибки, по глупости, по неопытности. Но надо вовремя осознать и исправлять эти ошибки. Поэтому с ребенком составлен серьезный разговор. Но знаете, нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия. Я люблю свою Родину и продолжу работать на благо нашей территории так, чтобы никто не сомневался в искренности моих слов", - сказала глава муниципального округа.

https://ria.ru/20250512/chinovniki-2016487044.html

https://ria.ru/20250505/altay-2015079490.html

вологодская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вологодская область, россия