https://ria.ru/20250518/serbiya-2017687060.html

Россия и Сербия обсуждают долгосрочный договор на поставку газа

Россия и Сербия обсуждают долгосрочный договор на поставку газа - РИА Новости, 18.05.2025

Россия и Сербия обсуждают долгосрочный договор на поставку газа

Москва и Белград обсуждают новый долгосрочный договор на поставку 2,5 миллиарда кубических метров газа в год, заявил гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T14:31:00+03:00

2025-05-18T14:31:00+03:00

2025-05-18T16:44:00+03:00

экономика

сербия

россия

газпром

энергетика

природный газ

владимир путин

душан баятович

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БЕЛГРАД, 18 мая — РИА Новости. Москва и Белград обсуждают новый долгосрочный договор на поставку 2,5 миллиарда кубических метров газа в год, заявил гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович в эфире TV Prva.Президент Сербии Александр Вучич рассказал 9 мая, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве стороны начали прорабатывать этот вопрос. Баятович находился тогда в России в составе делегации и на минувшей неделе снова был на переговорах с "Газпромом"."У нас будет 2,5 миллиарда (кубических метров газа. — Прим. ред.) в год как минимум на три года, максимум на десять лет. Обеспечим стабильность рынка, чтобы не было спекуляций. То есть из России — восемь плюс четыре миллиона кубометров (в сутки. — Прим. ред.), эти дополнительные объемы самые рискованные для определения договором. Также будут два миллиона из Азербайджана. И еще два-три миллиона из Венгрии, будем резервировать в Венгрии. Так что мы, что касается отопительного сезона и объемов газа, абсолютно обеспечены. Расчет будет по "нефтяной формуле" с элементом биржевых цен. <...> И мы должны договориться, как быть с рисками по этому договору", — сказал собеседник телеканала.Баятович выразил надежду, что новый договор с Россией заключат до истечения срока текущего контракта, действие которого заканчивается 31 мая.Глава госкомпании подчеркнул, что в Сербии растет потребление газа, в первую очередь в промышленной сфере, зимой оно достигло 18 миллионов кубометров в сутки. На голубое топливо приходится уже более 20 процентов энергии, произведенной в стране.Российское топливо поступает в Сербию по "Турецкому потоку" через газотранспортную систему Болгарии.

https://ria.ru/20250506/es-2015397616.html

https://ria.ru/20250422/ukraina-2012674077.html

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экономика, сербия, россия, газпром, энергетика, природный газ, владимир путин, душан баятович, александр вучич, турецкий поток