Россия и Сербия обсуждают долгосрочный договор на поставку газа
Сербия договаривается с Россией о поставках 2,5 миллиарда кубометров газа в год
Газораспределительная станция. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 мая — РИА Новости. Москва и Белград обсуждают новый долгосрочный договор на поставку 2,5 миллиарда кубических метров газа в год, заявил гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович в эфире TV Prva.
Президент Сербии Александр Вучич рассказал 9 мая, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве стороны начали прорабатывать этот вопрос. Баятович находился тогда в России в составе делегации и на минувшей неделе снова был на переговорах с "Газпромом".
"У нас будет 2,5 миллиарда (кубических метров газа. — Прим. ред.) в год как минимум на три года, максимум на десять лет. Обеспечим стабильность рынка, чтобы не было спекуляций. То есть из России — восемь плюс четыре миллиона кубометров (в сутки. — Прим. ред.), эти дополнительные объемы самые рискованные для определения договором. Также будут два миллиона из Азербайджана. И еще два-три миллиона из Венгрии, будем резервировать в Венгрии. Так что мы, что касается отопительного сезона и объемов газа, абсолютно обеспечены. Расчет будет по "нефтяной формуле" с элементом биржевых цен. <...> И мы должны договориться, как быть с рисками по этому договору", — сказал собеседник телеканала.
Баятович выразил надежду, что новый договор с Россией заключат до истечения срока текущего контракта, действие которого заканчивается 31 мая.
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Глава госкомпании подчеркнул, что в Сербии растет потребление газа, в первую очередь в промышленной сфере, зимой оно достигло 18 миллионов кубометров в сутки. На голубое топливо приходится уже более 20 процентов энергии, произведенной в стране.
Российское топливо поступает в Сербию по "Турецкому потоку" через газотранспортную систему Болгарии.
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