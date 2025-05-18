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Россия и Сербия обсуждают долгосрочный договор на поставку газа - РИА Новости, 18.05.2025
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14:31 18.05.2025 (обновлено: 16:44 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/serbiya-2017687060.html
Россия и Сербия обсуждают долгосрочный договор на поставку газа
Россия и Сербия обсуждают долгосрочный договор на поставку газа - РИА Новости, 18.05.2025
Россия и Сербия обсуждают долгосрочный договор на поставку газа
Москва и Белград обсуждают новый долгосрочный договор на поставку 2,5 миллиарда кубических метров газа в год, заявил гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T14:31:00+03:00
2025-05-18T16:44:00+03:00
экономика
сербия
россия
газпром
энергетика
природный газ
владимир путин
душан баятович
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БЕЛГРАД, 18 мая — РИА Новости. Москва и Белград обсуждают новый долгосрочный договор на поставку 2,5 миллиарда кубических метров газа в год, заявил гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович в эфире TV Prva.Президент Сербии Александр Вучич рассказал 9 мая, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве стороны начали прорабатывать этот вопрос. Баятович находился тогда в России в составе делегации и на минувшей неделе снова был на переговорах с "Газпромом"."У нас будет 2,5 миллиарда (кубических метров газа. — Прим. ред.) в год как минимум на три года, максимум на десять лет. Обеспечим стабильность рынка, чтобы не было спекуляций. То есть из России — восемь плюс четыре миллиона кубометров (в сутки. — Прим. ред.), эти дополнительные объемы самые рискованные для определения договором. Также будут два миллиона из Азербайджана. И еще два-три миллиона из Венгрии, будем резервировать в Венгрии. Так что мы, что касается отопительного сезона и объемов газа, абсолютно обеспечены. Расчет будет по "нефтяной формуле" с элементом биржевых цен. &lt;...&gt; И мы должны договориться, как быть с рисками по этому договору", — сказал собеседник телеканала.Баятович выразил надежду, что новый договор с Россией заключат до истечения срока текущего контракта, действие которого заканчивается 31 мая.Глава госкомпании подчеркнул, что в Сербии растет потребление газа, в первую очередь в промышленной сфере, зимой оно достигло 18 миллионов кубометров в сутки. На голубое топливо приходится уже более 20 процентов энергии, произведенной в стране.Российское топливо поступает в Сербию по "Турецкому потоку" через газотранспортную систему Болгарии.
https://ria.ru/20250506/es-2015397616.html
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экономика, сербия, россия, газпром, энергетика, природный газ, владимир путин, душан баятович, александр вучич, турецкий поток
Экономика, Сербия, Россия, Газпром, Энергетика, Природный газ, Владимир Путин, Душан Баятович, Александр Вучич, Турецкий поток
Россия и Сербия обсуждают долгосрочный договор на поставку газа

Сербия договаривается с Россией о поставках 2,5 миллиарда кубометров газа в год

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Газораспределительная станция. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 мая — РИА Новости. Москва и Белград обсуждают новый долгосрочный договор на поставку 2,5 миллиарда кубических метров газа в год, заявил гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович в эфире TV Prva.
Президент Сербии Александр Вучич рассказал 9 мая, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве стороны начали прорабатывать этот вопрос. Баятович находился тогда в России в составе делегации и на минувшей неделе снова был на переговорах с "Газпромом".
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"У нас будет 2,5 миллиарда (кубических метров газа. — Прим. ред.) в год как минимум на три года, максимум на десять лет. Обеспечим стабильность рынка, чтобы не было спекуляций. То есть из России — восемь плюс четыре миллиона кубометров (в сутки. — Прим. ред.), эти дополнительные объемы самые рискованные для определения договором. Также будут два миллиона из Азербайджана. И еще два-три миллиона из Венгрии, будем резервировать в Венгрии. Так что мы, что касается отопительного сезона и объемов газа, абсолютно обеспечены. Расчет будет по "нефтяной формуле" с элементом биржевых цен. <...> И мы должны договориться, как быть с рисками по этому договору", — сказал собеседник телеканала.
Баятович выразил надежду, что новый договор с Россией заключат до истечения срока текущего контракта, действие которого заканчивается 31 мая.
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Глава госкомпании подчеркнул, что в Сербии растет потребление газа, в первую очередь в промышленной сфере, зимой оно достигло 18 миллионов кубометров в сутки. На голубое топливо приходится уже более 20 процентов энергии, произведенной в стране.
Российское топливо поступает в Сербию по "Турецкому потоку" через газотранспортную систему Болгарии.
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ЭкономикаСербияРоссияГазпромЭнергетикаПриродный газВладимир ПутинДушан БаятовичАлександр ВучичТурецкий поток
 
 
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