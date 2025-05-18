https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017733334.html

Мэр Бухареста лидирует в Румынии после обработки 95 процентов бюллетеней

Мэр Бухареста лидирует в Румынии после обработки 95 процентов бюллетеней - РИА Новости, 18.05.2025

Мэр Бухареста лидирует в Румынии после обработки 95 процентов бюллетеней

Мэр Бухареста Никушор Дан продолжает лидировать во втором туре выборов президента Румынии с 54,22% голосов, опередив главу оппозиционной партии "Альянс за... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T23:00:00+03:00

2025-05-18T23:00:00+03:00

2025-05-18T23:01:00+03:00

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никушор дан

президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан продолжает лидировать во втором туре выборов президента Румынии с 54,22% голосов, опередив главу оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона, у которого 45,78% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 95% голосов. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html

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в мире, румыния, бухарест, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025