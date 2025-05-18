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Мэр Бухареста лидирует после подсчета 75 процентов бюллетеней - РИА Новости, 18.05.2025
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22:08 18.05.2025 (обновлено: 22:12 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017731197.html
Мэр Бухареста лидирует после подсчета 75 процентов бюллетеней
Мэр Бухареста лидирует после подсчета 75 процентов бюллетеней - РИА Новости, 18.05.2025
Мэр Бухареста лидирует после подсчета 75 процентов бюллетеней
Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 52,20%, у главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T22:08:00+03:00
2025-05-18T22:12:00+03:00
в мире
бухарест
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никушор дан
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 52,20%, у главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 47,80% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 75% голосов.В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).После обработки 75% голосов данные ЦИК свидетельствуют о том, что Дан набирает 52,20% голосов, у Симиона - 47,80%.Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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в мире, бухарест, румыния, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Бухарест, Румыния, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
Мэр Бухареста лидирует после подсчета 75 процентов бюллетеней

ЦИК: мэр Бухареста лидирует после подсчета 75% бюллетеней во втором туре выборов

© AP Photo / Vadim GhirdaНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Никушор Дан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 52,20%, у главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 47,80% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 75% голосов.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
После обработки 75% голосов данные ЦИК свидетельствуют о том, что Дан набирает 52,20% голосов, у Симиона - 47,80%.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Женщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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В миреБухарестРумынияНикушор ДанКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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