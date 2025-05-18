https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017731197.html

Мэр Бухареста лидирует после подсчета 75 процентов бюллетеней

Мэр Бухареста лидирует после подсчета 75 процентов бюллетеней - РИА Новости, 18.05.2025

Мэр Бухареста лидирует после подсчета 75 процентов бюллетеней

Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 52,20%, у главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже РИА Новости, 18.05.2025

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2025-05-18T22:08:00+03:00

2025-05-18T22:12:00+03:00

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никушор дан

кэлин джеорджеску

президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 52,20%, у главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 47,80% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 75% голосов.В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).После обработки 75% голосов данные ЦИК свидетельствуют о том, что Дан набирает 52,20% голосов, у Симиона - 47,80%.Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017716893.html

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в мире, бухарест, румыния, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025