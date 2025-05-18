Мэр Бухареста Дан лидирует во втором туре выборов президента Румынии
© AP Photo / Vadim GhirdaКандидат в президенты Румынии Никушор Дан
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кандидат в президенты Румынии Никушор Дан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 54,22% голосов, сообщил ЦИК страны после обработки 95% бюллетеней.
За ним следует лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион с 45,78% голосов.
По законодательству победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, где Симион и Дан набрали 41% и 21% голосов соответственно.
Не в первый раз
В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонил его заявку.
Процедура выборов президента Румынии
4 мая, 00:25